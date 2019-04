Festival delle scienze, i Nobel spiegano le invenzioni della fisica

Da lunedì 8 aprile a domenica 14 avrà luogo all’Auditorium Parco della Musica il Festival delle Scienze. Quest’anno ricorrono tre anniversari: i 500 anni dalla morte di da Vinci, il 50 anniversario di Apollo 11 e 150 anni dall’invenzione della tavola di Dmitrij Mendeleev. Saranno oltre 200 gli incontri, eccone alcuni.

Dal concerto “Leonardo – Shaping the invisible” alla conferenza di Matematica Ottimale: questi temi insieme ad una esplosione di eventi inaugureranno il Festival delle Scienze che dopo l’inaugurazione di lunedì 8 aprile, si concluderà domenica 14 all’Auditorium Parco della Musica. La 14° edizione del National Geographic Festival verrà intitolata “L’invenzione”. L’invenzione è un aspetto fondamentale della scienza, della filosofia o dell’arte e costituisce uno dei principali motori del progresso della conoscenza.

Saranno oltre 200 gli incontri nei quali innovatori, ricercatori, scienziati, storici, esploratori etc. spiegheranno il significato di invenzione dal loro punto di vista. Previste più di 300 attività didattiche per le scuole durante la settimana e le famiglie durante il weekend e 8 mostre dedicate alle invenzioni italiane e al rapporto tra scienza e fumetti e Terra e ambiente.

Quest’anno inoltre, ricorrono tre importanti anniversari: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il 50° anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11 e i 150 anni dall’invenzione della Tavola periodica degli elementi di Dmitrij Mendeleev. Tra gli ospiti attesi anche i Premi Nobel per la Fisica Gerard Mourou e Donna Strickland e il Premio Pulitzer Jared Diamond.

A seguire una lista di vari eventi a nostro parere, più importanti:

Lunedì 8 alle 21 in Sala Petrassi: concerto “Leonardo – Shaping the invisible”. In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, l’ensemble vocale I Fagiolini unirà arte, musica e scienza in un progetto concepito insieme a Martin Kemp, grande studioso di Leonardo.

Martedì 9 alle 10:30 in Sala Sinopoli: conferenza “Matematica Ottimale” condotta da Alessio Figalli, vincitore della medaglia Fields 2018, l’equivalente del Nobel della matematica (categoria non prevista nel prestigioso premio svedese).

Martedì 9 alle 19 in Sala Petrassi: proiezione ” Anteprima Science fair”. Racconta la storia di 9 teenager provenienti da tutto il mondo per partecipare all’International Science and Engineering Fair offrendo uno sguardo sui loro sogni, motivazioni e vittorie.



Mercoledi 10 alle 21 in Sala Petrassi: conferenza-spettacolo “Fisiche, femminile plurale”. Sollecitate da Serena Dandini, le tre scienziate (Elisabetta Baracchini, Viviana Fafone, Chiara Mariotti) ripercorreranno le idee più affascinanti sulla natura del nostro universo.



Giovedì 11 alle 21 in Sala Sinopoli: concerto “Dna, Musica per conferenze scientifiche”. Dna è il nuovo progetto della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e dei Deproducers. Il pubblico, grazie ai 4 musicisti (Riccardo Sinigallia, Max Casacci, Gianni Maroccolo e Simone Filippi), ripercorrerà la storia che accomuna ogni uomo, dalla formazione delle prime cellule alle nuove conquiste della genetica.

Venerdì 12 alle 19:30 in Sala Petrassi: conferenza “Dietro l’Allunaggio”, dimostrando che a 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla Luna, la Terra è un mondo nuovo.

Venerdì 12 alle 21 in Sala Sinopoli: conferenza-spettacolo “Spazio al tempo”. Sarà un dialogo tra tre maestri di fisica delle particelle (Fernando Ferroni, Giuliana Fiorillo, Antonio Masiero) che ripercorreranno un viaggio nel tempo dialogando su tutto ciò che non abbiamo mai avuto il coraggio di chiedere sull’universo.

Venerdì 12 alle 21 al Teatro Studio Borgna: conferenza-spettacolo “La danza della mente”. Sarà un incontro inaspettato della voce dell’Arte e della Poesia nel recinto della Scienza.

Sabato 13 alle 15 in Sala Petrassi: conferenza “Le crisi nazionali analizzate alla luce delle crisi personali” in onore di Luigi Cavalli-Sforza. Jared Diamond esaminerà le recenti crisi nazionali relazionate all’incombente crisi mondiale.

Sabato 13 alle 21 in Sala Sinopoli: concerto “Frankenstein: symphony di Mark Grey, una sinfonia in 4 movimenti”. Frankenstein interpretò e anticipò le trasformazioni della scienza, proprio per questo, il compositore metterà in scena le grandi speranze e i grandi dubbi della scienza.

Domenica 14 alle 12 al Teatro Studio Borgna: conferenza “Il cielo di Leonardo”. La Luna rappresenta per Leonardo un osservatorio privilegiato dalla quale governano i fenomeni naturali che si osservano sulla Terra.

Domenica 14 alle 19 in Sala Petrassi: conferenza “Laser e futuro”. L’interazione tra materia e laser ad alta intensità, sviluppata con la tecnologia Chirped Pulse Amplification, ha portato alla nascita di nuove tecniche di lavorazione laser e offerto la possibilità di far chiarezza su alcuni quesiti irrisolti della fisica fondamentale.

AuditoriumArte: mostra “Inside invention, dentro la creatività italiana”. Presenterà alcune eccellenze dell’innovazione italiana che tiene viva l’attenzione ai motori del processo innovativo che guardano sia alle esigenze della salute e della sopravvivenza, sia ai piaceri della vita.

Foyer Petrassi e Atrio Salette Studio: mostra “Scienza fra le nuvole”. Questa mostra raccoglie tavole, strisce e storie firmate da grandi fumettisti italiani che hanno messo la loro creatività a disposizione dei più importanti enti di ricerca italiani.