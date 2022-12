Festival Architettura 2022: il Ministero della Cultura premia i progetti urbani sostenibili

Il Festival Architettura istituito dal Ministero della Cultura ha scelto nove progetti ispirati all’ambiente urbano. Ecco l’elenco

In Campania hanno un progetto per i “Territori plurali della Regione”. A Reggio Emilia c’è “Rigenera” della Fondazione Architetti di Reggio Emilia. A Milano, Venezia, Bologna, Genova c’è il festival itinerante “Cara Casa”. Sono tre dei nove progetti vincitori della seconda edizione del Festival Architettura promosso dal Ministero della Cultura. La rassegna alla seconda edizione, seleziona e premia i migliori lavori che promuovono e valorizzano l’architettura contemporanea italiana. I premiati si sono aggiudicati un finanziamento complessivo di 910mila euro; i loro lavori saranno presentati al pubblico nel 2023: ad aprile, quelli a valenza nazionale, ad ottobre quelli internazionali. Le proposte selezionate dalla Commissione ministeriale sulle 25 presentate, hanno risposto a criteri di qualità, internazionalizzazione e sostenibilità. Attraverso il coinvolgimento di realtà del territorio, gli architetti hanno individuato soluzioni efficaci e originali per la partecipazione di un pubblico ampio e differenziato.

L’architettura italiana contemporanea guarda all’estero

I criteri di qualità si sostanziano nella capacità di migliorare il tessuto urbano, sociale ed economico delle città. “Per questo, abbiamo deciso di scommettere sullo scambio di saperi, conoscenze e competenze a livello internazionale, così da poter portare all’estero le buone pratiche svolte in Italia nel campo dell’architettura contemporanea”, Onofrio Cutaia Direttore generale Creatività del Ministero della Cultura. La spinta delle istituzioni verso un’architettura sociale è sicuramente un segno dei tempi. La progettazione di spazi ed ambienti urbani ormai non possono più trascurare le esigenze e le necessità delle persone che aspirano a vivere in contesti salubri e protetti. E’ una sfida per professionisti e studi di design che approcciano l’architettura come valore collettivo. In questo senso il Ministero vuole “promuovere la mobilità di studiosi o progettisti italiani e la conoscenza dell’architettura italiana contemporanea all’estero, in collaborazione con istituzioni straniere”.

Questo l’elenco dei progetti vincitori :