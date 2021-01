Festina Lente, in Brianza i libri si leggono e si mangiano

L’idea originale di un bistrot letterario nel cuore della Brianza: un format che prevede piatti ispirati a pagine del racconto di uno scrittore. Ora incontri programmati da casa con una box

che comprende ricetta e libro dell’autore che dialoga con il pubblico

Probabilmente Luis Sepulveda, Elena Molini, Banana Yashimoto e tanti altri non si sarebbero mai aspettati che un giorno i loro libri finissero nella cucina di Toanda, chef-lettrice irriverente e appassionata, per essere cotti a puntino e serviti a colazione, a pranzo o a cena. Ma è proprio questo quello che succede da Festina Lente, un bistrot letterario nel cuore della Brianza con un format unico in Italia: qui libri non si trovano soltanto sugli scaffali come una comune libreria, ma addirittura nel piatto, pronti per essere messi sotto i denti e gustati “fino al midollo”, come direbbe il poeta Robert Frost, con la mente e con il palato, da soli o in compagnia, a tutte le ore del giorno e della notte. Tutti i generi sono impiattati e serviti a dovere: classici e contemporanei, poeti e romanzieri, libri per adulti e libri per piccini, insomma qualunque autore che dedichi al cibo una pagina, un ricordo, una storia o qualunque libro che abbia un potenziale “edibile” agli occhi della chef-lettrice. Quanto diventa erotico il pomodoro in compagnia di Montalban? Quanta forza sprigionano le rose di Sepulveda? Quanta fiducia regalano i “Ce-la-possiamo-fare”, biscottini ispirati alla stravagante Signorina Euforbia? Quanto è poetico il risotto gustato in compagnia dei versi di Leonetti? Sul sito www. festinalentebistrot.com tutte le box-delivery da leggere mangiando. Da Festina Lente si trovano libri per tutti i gusti, anche da mangiare.

E ora Festina Lente, organizza un ciclo di aperitivi letterari “a distanza”. Protagonisti di queste serate saranno autori italiani più o meno noti che dialogheranno con il pubblico, mentre lo chef impiatterà il loro libro in un goloso aperitivo da gustare a casa. Ogni incontro, infatti, prevede la consegna a domicilio di una box aperitivo ispirata al libro (da prenotare entro il giorno prima dell’evento al link www.festinalentebistrot.com/negozio-online/), a cui può essere aggiunto, su richiesta, anche il libro protagonista della serata. La box aperitivo contiene un drink alcolico o analcolico e una serie di assaggi salati e dolci, che permetteranno di “gustare” con gli occhi e con il palato i brani del libro a cui l’evento è dedicato.

I prossimi incontri con gli autori

5 febbraio 2021 ore 18.30 Aperitivo con Ketty Magni e il libro Artusi. Il bello e il buono (Il Cairo editore, euro 16) per scoprire vizi e virtù di uno dei grandi della cucina italiana

12 febbraio 2021 ore 18.30 Aperitivo con Isa Grassano e il libro Un giorno sì un altro no, (Giraldi ed., euro 15,90)

19 febbraio 2021 ore 18.30 Aperitivo con Nico Maraja e il libro Dell’amore e altre forature (Ediciclo editore, euro 15) per parlare d’amore dal punto di vista maschile

5 marzo 2021 ore 18.30 Aperitivo con Margherita Belardetti e il suo Se son donne fioriranno (Mondadori editore, euro 17.50) per omaggiare le donne e la loro festa

19 marzo 2021 ore 18.30 Aperitivo con Francesco Muzzopappa e il libro Un uomo a pezzi (Fazi editore, euro 15) per parlare della vita e delle sue contraddizioni con spensieratezza