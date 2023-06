Ferretti, debutta in rialzo a Piazza Affari, poi storna. A Hong Kong +22% nel 2023

L’Ipo ha consentito all’azionista di controllo Weichai di raccogliere 265 milioni di euro. Entra come anchor investor anche Danilo Iervolino

Partono con il vento in poppa le quotazioni di Ferretti Group, leader italiano del mercato globale degli yacht di lusso. Nei primi minuti di contrattazioni il titolo è salito fino a quota 3,14 euro per azione, in rialzo del 4,67% rispetto ai 3 euro per azione fissati durante il collocamento. Il titolo ha poi perso terreno e si è allineato ai 3 euro dell’Ipo, o appena sotto, registrando un controvalore superiore a 8 milioni di euro nei primi 20 minuti di contrattazioni.

Alla Borsa di Hong Kong Ferretti ha guadagnato nel 2023 il 22%

Il titolo è già quotato a Hong Kong dove ieri ha chiuso in rialzo dell’1,8% per 25,2 dollari locali. Da inizio anno ha guadagnato il 22%.

In sede di Ipo, ha ottenuto proventi lordi pari a 265 milioni di euro e una capitalizzazione pari a circa 1 miliardo di euro. Chimera Abu Dhabi, Danilo Iervolino, editore di Bfc Media e L’Espresso e patron della Salernitana, e Karel Komarek sono stati i principali anchor investor dell’operazione, avendo sottoscritto in totale circa il 46% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 13% del capitale sociale.

Ferretti: il ritorno a Piazza Affari dopo 23 anni

Più che di debutto, forse sarebbe meglio parlare di un grande ritorno. Il gruppo nautico romagnolo, che controlla marchi prestigiosi come Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn e Custom Line, è già stato quotato a Piazza Affari. Ferretti aveva infatti esordito a Milano 23 anni fa, nel 2000, quando era ancora sotto il controllo di Norberto Ferretti. Due anni dopo arrivarono l’opa totalitaria del fondo di private equity Permira e il conseguente delisting.

“Creatività, eccellenza sono le caratteristiche del lifestyle in Borsa” ha detto Barbara Lunghi head of listing italy di Euronext, sottolineando che questa è una “tappa fondamentale della storia societaria di Ferretti ed è anche un segnale positivo per Borsa Italiana e in generale per il Paese per le sue filiere di eccellenza che ferretti rappresenta”.

“È stato un percorso lungo e faticoso che vi ha fatto affrontare da pionieri questo dual listing. Vi stavamo aspettando e operazione simboleggia al meglio l’alleanza cross listini, cross geografie” ha aggiunto Lunghi.