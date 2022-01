Ferrari rinnova l’organizzazione e nomina nuovi manager

Così l’amministratore delegato Benedetto Vigna ridisegna la casa di Maranello – Più funzioni faranno direttamente riferimento a Vigna che ad interim seguirà la diversificazione del brand

Ferrari cambia veste e saluta il nuovo anno con una nuova organizzazione interna e nuovi responsabili per affrontare le sfide di un mercato globale in crescita. Il neoamministratore delegato Benedetto Vigna porta a Maranello due tecnici del produttore di microchip St Microeletronics, Ernesto Lasalandra e Angelo Pesci, e riorganizza la struttura manageriale. Più funzioni faranno direttamente riferimento al ceo Vigna che seguirà la diversificazione del brand ad interim.

Nel dettaglio, le funzioni tecniche che prima facevano capo al chief technology officer Michael Leiters e al responsabile della produzione Vincenzo Regazzoni, (che hanno lasciato la Ferrari a dicembre) sono state suddivise fra quattro diverse persone: dello sviluppo prodotto si occuperà Gianmaria Fulgenzi, che arriva da un lungo percorso a Maranello iniziato nel 2002 e in cui ha ricoperto diversi ruoli nello sviluppo prodotto, nella produzione e più recentemente nella gestione sportiva, di cui era head of supply chain; mentre il responsabile della ricerca e sviluppo sarà Ernesto Lasalandra, dopo aver maturato un’esperienza di oltre 20 all’interno del settore hi-tech in Stm; affiancato dal vice Philippe Krief, già in Ferrari e capitalizzerà oltre 35 anni di esperienza nel settore automotive.





Le altre due funzioni ridisegnate da Vigna sono affidate a due manager interni: Davide Abate il nuovo responsabile delle tecnologie e infrastrutture e Andrea Antichi il nuovo chief manufacturing officer in ferrari dal 2006. A completare il team tecnico Silvia Gabrielli, nominata chief digital & data officer, e che ora riporterà direttamente a Vigna.

Sempre da Stm arriva Angelo Pesci, il nuovo responsabile degli acquisti e della qualità. E anche la funzione di Internal audit e compliance è stata riorganizzata così da favorire la trasversalità fra le due aree, che continueranno a fare capo a Marco Lovati e a Sabina Fasciolo.

Continueranno, invece, a far riferimento all’amministratore delegato di Ferrari le altre funzioni, fra le quali: la gestione sportiva di Mattia Binotto, il design di Flavio Manzoni, la finanza e i servizi finanziari di Antonio Picca Piccon, la comunicazione guidata da Charlie Turner, le risorse umane di Michele Antoniazzi, il marketing e commerciale di Enrico Galliera e le attività legali di Carlo Daneo.