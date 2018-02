Ferrari, buyback da 100 milioni di euro in pista

Il Cavallino di Maranello ha annunciato il lancio del programma di azioni proprie fino alla quota di 100 milioni di euro. I tempi dipenderanno dalle condizioni di mercato

Ferrari ha annunciato un piano di acquisto di azioni proprie fino a 100 milioni di euro. I tempi del piano, che prevede il buyback in più tranche di azioni ordinarie, dipenderanno dalle condizioni di mercato e non presenta ad oggi un obbligo, quanto più un’opportunità.

La decisione è stata presa dall’assemblea degli azionisti lo scorso aprile, che ha autorizzato l’acquisizione fino al 10% delle azioni ordinarie entro 18 mesi dalla riunione.

Il programma annunciato dalla società guidata da Sergio Marchionne ha come obiettivo l’ottimizzazione della struttura patrimoniale del gruppo. Nonostante una giornata fortemente negativa (il titolo perde quasi l’1% a Milano a 98,24 euro), la Rossa ha guadagnato in Borsa da inizio anno il 15,15%, toccando il record storico di 105 euro per azione lo scorso 2 febbraio.

Il buyback potrà far salire ulteriormente il titolo e rafforzare l’assetto azionario.