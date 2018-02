Ferragamo, nuovo terremoto al vertice: via l’ad Poletto

L’ad Eraldo Poletto, dopo il calo del fatturato e del titolo in Borsa, annuncia le sue dimissioni dopo soli due anni: non è riuscito a rilanciare la maison fiorentina che ora deve trovare un nuovo timoniere

Nuovo terremoto al vertice della Salvatore Ferragamo dopo i tormenti che ha colpito la maison fiorentina sui mercati negli ultimi tempi e dopo i ribaltoni che si sono succeduti negli anni precedenti.

Dopo solo due anni e alla vigilia della presentazione dei conti 2017, l’ad Eraldo Poletto ha comunicato ieri la sua decisione di lasciare.

Annuncio non del tutto inatteso quello di Poletto, viste le tribolazioni della società che da tempo soffre in Borsa, dove ha perso il 14% negli ultimi 12 mesi, e che denuncia un calo del fatturato 2017 del 3,15. La nota ufficiale parla di una decisione presa “in piena sintonia” tra le parti ma non è un mistero che la famiglia Ferragamo fosse delusa dall’ad e si aspettasse un rilancio della casa fiorentina che non s’è visto e perciò Poletto ne ha inevitabilmente tratto le conseguenze, non essendo riuscito a rimettere in careggiata la società.

Le dimissioni di Poletto saranno rese operative l’8 marzo, il giorno della presentazione ufficiale dei conti definitivi dell’esercizio 2017. Ora Ferragamo, che ha il suo secondo mercato in Cina ma è fortemente presente anche negli Usa oltre che ovviamente sul mercato nazionale ed europeo, dovrà trovare un nuovo timoniere ma per ora anche il 2018 si preannuncia problematico.