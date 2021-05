Fendi, con FF Design lancia la nuova linea casa

Fendi sceglie la joint venture con Design holding per lanciare la nuova linea di arredamento di lusso per la casa. Nuovi negozi e più servizi al cliente

Dalle pellicce alla casa. Il marchio italiano Fendi – ora controllato dal colosso del lusso Lvmh, lancia una nuova linea di arredamento. La decisione è stata annunciata nella mattinata di martedì e nasce in colla orazione con Design Holding. E’ infatti con la joint venture FF Design – Fashion Furniture Design – che Fendi da un lato e Design Holding, il gruppo globale nel settore del design di alta gamma controllato pariteticamente da Investindustrial e The Carlyle Group, si uniscono per lo sviluppo del business Fendi Casa. Sarà Design Holding a detenere la quota di maggioranza della jv mentre l’amministratore delegato sarà Alberto Da Passano, già presidente di Fendi per l’Europa e il Medio Oriente, che assumerà l’incarico a partire dal 1 luglio 2021.

FF Design sta già sviluppando le nuove collezioni Fendi Casa che saranno lanciate a gennaio del prossimo anno ed in occasione del Salone del Mobile 2022. La guida creativa è affidata a Silvia Venturini Fendi, direttore artistico Accessori e linea Uomo.

Nelle intenzioni dei due soci è prevista anche una distribuzione selettiva e una rete di nuovi negozi monomarca, che avranno anche l’obiettivo di offrire servizi di interior design e offrire un servizio in più al cliente. Gli accordi prevedono infine che Fendi interrompa la collaborazione con Luxury Living (operante tramite Club House Italia), alla scadenza della relativa licenza a fine 2021.

“Collaborare con una Maison italiana sinonimo di qualità, sperimentazione e creatività che coniuga mirabilmente tradizione e modernità – ha dichiarato Gabriele Del Torchio, presidente di Design Holding – darà la possibilità al nostro gruppo di crescere e consolidare ulteriormente la sua presenza sui mercati internazionali. La classe e lo stile dei prodotti Fendi, unita alla leadership di Design Holding nel mercato del design, renderà questa unione vincente”.

“Fendi è stata la prima Maison di moda ad espandersi nel mondo del design nel 1987 con la linea Fendi Casa – ha aggiunto a sua volta Serge Brunschwig, presidente e ceo di Fendi – e siamo lieti ora di entrare in una nuova era per il brand. Con questa partnership, Fendi unirà i suoi valori e Dna con le competenze uniche di Design Holding, sublimando Made in Italy e artigianalità”.