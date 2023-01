Federico Casini nominato CEO di Howden Italia

Howden Italia, società italiana di Howden Group, è uno dei maggiori gruppi mondiali del brokeraggio assicurativo.

Federico Casini è stato nominato CEO di Howden Italia, società italiana di Howden Group, attiva nel brokeraggio assicurativo.

Howden Group tra i maggiori gruppi del brokeraggio assicurativo

Il Gruppo Howden è uno dei maggiori gruppi mondiali del brokeraggio assicurativo, con circa 30 miliardi di dollari di premi lordi sottoscritti e 13mila dipendenti presenti in 100 paesi, di cui 2.500 in Europa.

La società è stata fondata nel 1994 da David Howden, attuale CEO di Howden Group Holdings, la società è per il 35% di proprietà dei dipendenti e vanta un fatturato di circa 2 miliardi di sterline, con una crescita organica nell’ultimo anno del 26,5 per cento.

Il Gruppo è entrato in Italia con una propria filiale nel 2021 ed è diventato in poco tempo uno dei maggiori operatori del mercato nazionale con oltre 100 milioni di euro di fatturato consolidato e 800 dipendenti.

La strategia dell’azienda è orientata all’acquisizioni di broker indipendenti di elevata reputazione e con una riconosciuta presenza territoriale, capaci non solo di distribuire prodotti, ma soprattutto di operare sul piano della consulenza nel rischio di impresa.

In Italia l’ultima operazione è avvenuta a dicembre 2022 con l’acquisizione di Assimovie, broker assicurativo leader in Italia nel settore televisivo, cinematografico e pubblicitario. Per il gruppo londinese si è trattato della sesta operazione chiusa in Italia in poco meno di due anni.

Il Curriculum di Casini

Federico Casini vanta lunga esperienza nel settore.

Nato a Bologna nel 1960, entra in Assicurazioni Generali nel 1979. Nel 1986 si specializza nel brokeraggio entrando nel Gruppo GPA.

Nel 1991 partecipa in qualità di socio e presidente alla costituzione di Poseidon Insurance Brokers, società controllata dalla Cassa di Risparmio di Bologna, con l’obiettivo di sviluppare l’attività Corporate e Banca-Assicurazione in Emilia Romagna.

Nel 2003 è Direttore Generale di Sanpaolo Imi Insurance Broker Spa, società nata dalla fusione tra Poseidon Insurance Brokers e Brokerban.

Nel 2006 avviene il passaggio ad Aon SpA in qualità di direttore generale dove si è occupato di sviluppo commerciale e coordinamento delle aree-uffici operanti in Italia. Da marzo 2020 viene nominato anche Presidente Esecutivo.

“Howden Italia è una società di grande reputazione, alto profilo consulenziale, diffusa partecipazione dei dipendenti e capillare presenza a livello sia locale sia globale, grazie al network del gruppo. Essere nominato alla sua guida è per me un grande onore e sono grato per la fiducia accordata dai vertici della holding. Continuerò a valorizzare le persone e a sviluppare la nostra strategia d’ingresso ed espansione del mercato nazionale e locale, dove rafforzare centri di competenza esistenti a cui aggiungere l’ulteriore specializzazione ed esperienza del nostro circuito internazionale” ha dichiarato Federico Casini.