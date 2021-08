Federer è re anche in Borsa con le sneakers hi-tech

Il campione di tennis è comproprietario di On, società svizzera che produce scarpe da corsa di ultima generazione e sta per quotarsi a Wall Street. Valutazione: 8 miliardi di dollari

Per tutti i suoi milioni di tifosi del mondo la cosa più bella sarebbe vederlo ancora competitivo in campo, ma l’età purtroppo avanza e così Roger Federer, da molti considerato il più grande tennista di sempre, ha deciso che era arrivato il momento di diventare campione in un settore più consono a un 40 enne pieno di acciacchi e con oltre un ventennio di trionfi alle spalle. Così, il fuoriclasse svizzero si è lanciato in una sfida che lo porterà a suonare il famoso campanello di Wall Street: l’azienda elvetica On, di cui è socio con una quota di circa il 12,5%, sta infatti per quotarsi alla Borsa statunitense, con una valutazione potenziale, stando ad alcuni istituti finanziari, di 8 miliardi di dollari. Questo farà sì che Federer, a cui soldi e record non mancano di certo, si appresta a stabilire l’ennesimo primato: a fine 2020 era accreditato di un patrimonio personale di 420 milioni di euro, grazie ai suoi successi con la racchetta e alle ricchissime sponsorizzazioni, ma ora la nuova carriera da imprenditore e uomo di finanza potrà fargli varcare la soglia del miliardo.

Facendolo entrare di diritto nella ristrettissima cerchia degli sportivi (o ex) billionaires, raggiungendo personaggi del calibro di LeBron James, che il miliardo di dollari lo ha raggiunto solo con il contratto di sponsorizzazione a vita con Nike, per non parlare di tutto il resto. La gallina dalle uova d’oro di Federer è invece una società fondata a Zurigo 10 anni fa, che da promettente startup è diventata una realtà affermata a livello internazionale: On produce scarpe da corsa iper tecnologiche e le vende in 6.500 negozi sparsi in 50 Paesi. Per creare la scarpa da running “perfetta” c’è voluta l’esperienza di tre amici ex atleti, due dei quali campioni di triathlon, e tanta innovazione: oltre alla tecnologia CloudTec, queste sneakers che pretendono di dare la sensazione di correre sulle nuvole utilizzano anche Speedboard e la superschiuma Helion e per l’ammortizzazione, anch’essa progettata e brevettata in Svizzera.

Anche Federer comunque ci ha messo del suo, non solo nel capitale ma anche nel prodotto vero e proprio: il tennista ha personalmente partecipato alla creazione di quattro modelli di scarpe, sia da uomo sia da donna. Si tratta di The Roger Pro, che è una scarpa da tennis ad alta prestazione, e di The Roger Clubhouse, The Roger Advantage e The Roger CentroCourt, che sono invece sneakers da città ma ispirate al mondo del tennis. Le collezioni sono disponibili anche online sul sito di On, con prezzi che vanno dai 150 ai 200 euro. E’ questa la nuova vita di Roger Federer: nuova, ma sempre da Re.