Fed temporeggia sul tapering e le Borse respirano: lusso in recupero

Secondo gli analisti dal meeting virtuale di Jackson Hole dei banchieri centrali non uscirà un’indicazione netta sull’avvio del tapering della Fed che sembra dover slittare a novembre – Tutte in recupero le Borse, a partire dal settore del lusso – Bitcoin in rally – Petrolio in ascesa

Il rimbalzo del petrolio, la discesa del dollaro e la ripresa degli acquisti sui titoli del lusso favoriscono un avvio di settimana positivo per i listini europei, che chiudono in rialzo dopo le perdite della scorsa ottava. L’opening bell è intonata anche a Wall Street, dove i tre indici principali sono in progresso, guidati dal Nasdaq, ma è l’S&P500 ad aggiornare i suoi massimi grazie al ritorno degli acquisti sui titoli energetici. Nel farmaceutico brillano Pfizer e Biontech dopo il via libera in via definitiva al loro vaccino contro il coronavirus da parte della Food and Drug Administration (Fda).

A riaccendere la propensione al rischio contribuisce l’impressione che Jerome Powell non annuncerà l’avvio del tapering a Jackson Hole, perché il simposio del banchieri centrali, che comincia giovedì, si svolgerà anche quest’anno interamente online a causa della pandemia. A dare l’annuncio a sorpresa è stata venerdì scorso la Federal Reserve di Kansas City, che organizza l’evento. Gli investitori, che inizialmente credevano che Powell avrebbe approfittato dell’occasione per annunciare l’avvio del ritiro degli stimoli, pensano ora che il banchiere centrale Usa preferirà aspettare l’autunno.

In questo contesto Parigi sale dello 0,86%, dopo aver perso più degli altri la scorsa settimana a causa delle vendite sulle grandi firme; Francoforte +0,3; Madrid +0,59%; Londra +0,31%.

Piazza Affari si apprezza dello 0,49 e rivede quota 26mila punti, guidata da Moncler +2,93%; Nexi +2,89%; Amplifon +2,37%; Unipol +2,32%; Saipem +2,25%. Ben comprate le banche: Bper +2,14%; Unicredit +1,95%; Banco Bpm +1,73%. A zavorrare il listino provvede un peso massimo come Enel -2,11%. Seguono a distanza Recordati -0,66%; Pirelli -0,35%; Diasorin -0,32%.

In lieve rialzo lo spread, a 106 punti base, con un tasso del Btp decennale di +0,58%. Tra i dati macroeconomici di giornata erano attesi gli indici Pmi del settore manifatturiero della zona euro, dai quali emerge che l’attività in agosto si conferma solida, ma cala rispetto al mese di luglio, quando ha raggiunto i massimi da circa vent’anni.

Il Pmi dell’Eurozona è a 61,5 punti, dai 62,8 punti di luglio. In calo anche l’indice composito, che segna 59,5 (da 60,2); più lieve il ribasso dell’indice relativo ai servizi, che si attesta a 59,7 punti, da 59,8. “La ripresa economica della zona euro ha mantenuto uno slancio impressionante ad agosto, con il Pmi leggermente inferiore ai recenti massimi di luglio, portando la media per il terzo trimestre finora ai massimi di 21 anni”, ha scritto Chris Williamson, chief business economist di Ihs Markit.

“Tuttavia, i ritardi nella catena d’approvvigionamento continuano a seminare caos, rendendo le aziende spesso incapaci di rispondere alla domanda e alzando i costi per le imprese”, ha aggiunto. Gli Stati Uniti registrano un analogo rallentamento: l’indice sull’attività manifatturiera cala ad agosto più delle attese, dopo aver raggiunto a luglio il miglior risultato da quando sono iniziate le statistiche, nel maggio 2007. Il dato – stilato da Ihs Markit – scende a 61,2 punti da 63,4 punti di luglio con gli analisti che attendevano un dato a 62 punti. Anche il Pmi servizi è sotto le stime a 55,2 punti.

Sul mercato valutario s’indebolisce il dollaro. L’euro tratta in rialzo intorno a 1,173. A centrare un rally sono però le principali valute digitali a partire del bitcoin, che tratta oltre vicino ai 50mila dollari (dopo aver superato nuovamente questa soglia), grazie all’apertura di PayPal. Il servizio dei pagamenti ha annunciato infatti che consentirà per la prima volta ai suoi utenti nel Regno Unito di acquistare, detenere e vendere criptovaluta attraverso la sua piattaforma. Saranno quattro le cripto a disposizione: bitcoin, ether, litecoin e bitcoin cash. Verrà aggiunta una nuova scheda alla piattaforma PayPal, che mostra i prezzi delle valute in tempo reale e include informazioni sulle criptovalute, inclusi i potenziali rischi. Il nuovo servizio partirà questa settimana e sarà disponibile sia tramite l’app PayPal sia sul sito. Il gigante dei pagamenti online ha affermato che spera che ciò contribuirà a migliorare la comprensione di come funzionano le criptovalute.

Vero protagonista di giornata infine è il petrolio, che vola dopo sette sedute consecutive di perdite. Brent e greggio texano sono entrambi in rialzo di oltre il 5%. A ridare fiducia all’oro nero è il miglioramento della situazione Covid in Cina e il calo del dollaro. Inoltre, il primo ministro israeliano Naftali Bennet ha dichiarato che farà pressioni sul presidente Joe Biden, che incontrera’ giovedì alla Casa Bianca, per interrompere i colloqui sulla revoca delle sanzioni contro l’Iran.