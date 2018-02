Fca corre in Borsa sulla scia dello spin-off di Magneti Marelli

Il titolo mette a segno un rialzo superiore al 2% – In base ad alcune indiscrezioni di stampa la prossima settimana si terrà un cda sul possibile spin-off di Magneti Marelli – Secondo le ipotesi il 50% finirà sul mercato, la restante parte andrà agli azionisti Fca.

Fiat Chrysler Automobiles corre in Borsa e trascina l’intero paniere. Il titolo del Lingotto, guadagna attualmente il 2,17% a 18,183 euro, realizzando dal miglior performance del Ftse Mib (+1,2%).

A spingere gli acquisti sono alcune indiscrezioni di stampa diffuse oggi sul possibile spin-off e sulla quotazione di Magneti Marelli. Nel dettaglio, in base a quanto riferito da Il Sole 24 Ore, nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un consiglio di amministrazione nell’ambito del quale si discuterà del futuro della società di Corbetta. A spingere i rumors anche le parole pronunciate alla fine di gennaio da Sergio Marchionne, che aveva anticipato che lo scorporo della Magneti sarebbe stato incluso nel piano al 2022 che sarà presentato il prossimo giugno.

Attualmente, le previsioni sono le seguenti: circa il 50% di Magneti Marelli finirà sul mercato, mentre la quota rimanente sarà assegnata agli azionisti di Fiat Chrysler, tra cui figura Exor.

Il gruppo di componentistica, in base alle ultime stime, potrebbe valere dai 4 ai 6 miliardi di euro. La data dell’Ipo potrebbe essere fissata tra l’estate e l’inizio del 2019, in tempo per aiutare il gruppo ad affrontare un eventuale sanzione in Usa derivante dal Dieselgate e raggiungere allo stesso tempo l’obiettivo di azzeramento del debito.

Da tenere in considerazione che le indiscrezioni su Magneti Marelli arrivano il giorno dopo i dati sulle le immatricolazioni di nuove auto in Europa, cresciute nel mese di gennaio del 6,8% rispetto allo stesso mese del 2017.

