Fastweb ed Eolo insieme per potenziare fino a 1 Giga la connessione nelle zone poco servite

Fastweb ed Eolo hanno deciso di unire le forze con partnership strategica per accelerare la diffusione di servizi di connettività ad alta capacità in quelle parti d’Italia dove ancora le connessioni sono difficoltose.

In una nota congiunta le due aziende hanno detto che utilizzeranno in modo sinergico lo spettro di Fastweb e le infrastrutture Fwa di Eolo per mettere a disposizione di famiglie e imprese connessioni fino ad 1 giga nelle aree dove non è disponibile il servizio Ftth, ovvero la fibra a domicilio.

L’accordo prevede l’utilizzo combinato delle frequenze ad onde millimetriche in banda 26 GHz acquisite da Fastweb nel corso dell’asta 5G del 2018 e dell’infrastruttura di accesso Fwa di Eolo. Fwa, Fixed Wireless Access, è un sistema di trasmissione dati con rete mista, formata in parte da fibra ottica e in parte da una rete che sfrutta le frequenze radio.

Obiettivo: raggiungere 3,5 milioni di abitazioni in più

Grazie ad un accordo ‘wholesale’ con Fastweb, Eolo potrà accedere all’infrastruttura di rete basata su fibra di Fastweb consentendogli di estendere le zone in cui può offrire servizi ad alta prestazione di tipo Ftth ai suoi clienti, incrementando così la propria presenza sul territorio nazionale. Fastweb invece si assicura l’accesso ad una infrastruttura di rete Fwa strategica, concentrata nelle aree in cui non sono disponibili reti Ftth, che le consentirà di estendere la propria copertura ‘ultra-broadband’ ad un potenziale aggiuntivo di circa 3,5 milioni di unità abitative, che diventeranno 5 entro il 2029.

“La partnership con Eolo ci consente di utilizzare in modo ancora più efficiente lo spettro per ampliare velocemente la copertura della rete ultra broadband a nostra disposizione”, ha commentato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb.

Per Guido Garrone, amministratore delegato di Eolo, “la partnership con Fastweb rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo strategico dell’FWA nell’abbattimento del digital divide, come soluzione complementare all’FTTH laddove la fibra risulta antieconomica”.