Farmaceutica: Menarini compra l’americana Stemline

Il gruppo toscano ha comprato l’azienda Usa che sviluppa terapie oncologiche al prezzo di 677 milioni di dollari – Stemline +152% sul Nasdaq

Menarini fa shopping negli Usa. Il gruppo toscano, attivo nel settore della farmaceutica e della diagnostica, ha comprato la Stemline Therapeutics, società biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie oncologiche innovative. Il costo dell’operazione è pari a 677 milioni di dollari.

L’intesa prevede che una società controllata al 100% dal Gruppo Menarini lanci un’offerta pubblica per tutte le azioni in circolazione di Stemline. Gli azionisti riceveranno un potenziale corrispettivo di 12,50 dollari per azione, una cifra che comprende 11,50 dollari pagabili alla chiusura dell’acquisizione e un Contingent Value Right non quotato che darà diritto a ciascun titolare di ricevere un ulteriore 1 dollaro per azione “al verificarsi della prima vendita di Elzonris in uno dei paesi EU5 previa approvazione da parte della Commissione Europea”, si legge nella nota della società fiorentina.

Elzonris è un trattamento della neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche lanciato da Stemline nel 2018 e destinato a pazienti adulti e in pazienti pediatrici. Si tratta di una terapia mirata che agisce in maniera selettiva sul recettore alfa (CD 123) dell’interleuchina-3 (IL-3). “Grazie al supporto dell’organizzazione di Menarini, Stemline potrà continuare il proprio lavoro di ricerca per sviluppare ulteriori applicazioni di Elzonris per il trattamento di pazienti affetti da tumori e altre malattie difficili da curare”. Con questa acquisizione i farmaci di Stemline saranno disponibili anche per i pazienti europei e dei paesi emergenti, mentre l’azienda Usa si prepara a lanciare Elzonris sul mercato internazionale previa approvazione dalle autorità regolatorie al di fuori degli Stati Uniti.

“Stemline si inserisce perfettamente nella strategia di Menarini, consentendoci di espandere la nostra presenza negli Stati Uniti con un’affermata azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo di terapie oncologiche”, ha commentato Elcin Barker Ergun, amministratore delegato del Gruppo Menarini.

Ivan Bergstein, M.D., presidente, amministratore Delegato e Fondatore di Stemline, ha affermato: “Unirci a Menarini rappresenta un’opportunità unica per Stemline di promuovere la commercializzazione di Elzonris in tutto il mondo e accelerare lo sviluppo della nostra pipeline di prodotti oncologici”.

Nel pre-market del Nasdaq, il titolo Stemline guadagna il 152,63% toccando quota 12 dollari per azione e avvicinandosi al prezzo di Opa.