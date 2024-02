F1, Ferrari SF-24: presentata la nuova monoposto per il Mondiale 2024. Al via la sfida a Red Bull e Verstappen

Presentata a Maranello la nuova monoposto che lotterà nel prossimo mondiale di Formula 1 in partenza il 2 marzo. L’obiettivo è tornare a vincere con Leclerc e Sainz, in attesa dell’arrivo di Hamilton il prossimo anno

Svelata ufficialmente la Ferrari SF-24, nuova monoposto del Cavallino per il Mondiale 2024 di F1. La Ferrari anche quest’anno sarà guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz, in attesa dell’arrivo di Lewis Hamilton dalla prossima stagione. Seconda vettura agli ordini del Team Principal Frederic Vasseur. L’esordio in pista avverrà il 2 Marzo con il Gran Premio inaugurale del Bahrain.

L’obiettivo è tornare a vincere (l’anno scorso solo una vittoria con Sainz) e puntare (se la macchina lo permetterà) a dare fastidio al dominio Max Verstappen-Red Bull. La SF-24 ha il difficile compito di porre fine al lungo periodo senza titoli iridati per la Ferrari, che dura dal 2007 per i piloti e dal 2008 per i costruttori. Nonostante la forte competizione, c’è ottimismo per un miglioramento delle prestazioni grazie al regolamento tecnico congelato, che dovrebbe consentire di avvicinarsi alle prestazioni della Scuderia di Milton Keynes.

Presentazione semplice

La presentazione è avvenuta a Maranello con un evento social trasmesso sul sito della Ferrari e su YouTube mentre nei giorni scorsi era partito un conto alla rovescia sul profilo X, accompagnato da brevi video, uno dei quali ha mostrato i numeri delle due monoposto (55 e 16), rivelando parzialmente il colore delle nuove vetture.

Alla presentazione della nuova vettura c’era solo un piccolo gruppo di ospiti. Tra i presenti c’erano il presidente John Elkann, il CEO Benedetto Vigna, il vicepresidente Piero Ferrari, il team principal Fred Vasseur e i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24: pochi stravolgimenti, più giallo e bianco nei colori

La SF-24 rappresenta la terza vettura della nuova generazione a effetto suolo introdotta due anni fa in Formula 1, caratterizzata da una discontinuità nelle forme rispetto alle precedenti. La filosofia della vettura è stata mantenuta con alcuni cambiamenti rispetto alla stagione precedente, senza stravolgimenti: un muso più corto, sospensioni push rod che forniscono un’elevata tenuta di strada, un’ala simile a quella delle Red Bull e imboccature di sezione inferiore rispetto alla SF-23.

Risalta il colore giallo Modena sul muso e sulle pance, accompagnato da strisce bianche. Il bianco è stato reintegrato dopo il successo dell’anno scorso della speciale carrozzeria vista a Las Vegas, mentre il giallo, un tradizionale colore Ferrari, non presentava strisce longitudinali sulla livrea dal 1968 e non era mai stato accoppiato a strisce bianche. Il Racing Red 2024 è la tonalità opaca di rosso predominante. Il nero è utilizzato sul fondo vettura, sulle paratie anteriori, parte dell’halo e altri dettagli. I cerchi sono rossi con doppia striscia bianca e gialla, lo stesso schema dei numeri di gara – il 16 e il 55 – scritti in corsivo e nel carattere ufficiale della Ferrari, il Ferrari Sans.

Ferrari SF-24

Primi giri in pista a Fiorano

Tra oggi e domani, la SF-24 completerà i suoi primi chilometri, consentendo la raccolta di immagini e fotografie per scopi di marketing e comunicazione. Questo periodo offre anche all’equipe l’opportunità di effettuare lo shakedown della vettura e permette ai piloti, dopo le simulazioni degli ultimi giorni, di avere una prima impressione sul comportamento della monoposto in pista.

Vasseur: “campionato più difficile della storia”

A commento del lancio della nuova SF-24, ha parlato il Team Principal e General Manager della Ferrari. “Presentare una nuova vettura è sempre un momento molto emozionante, sia per me che per i piloti, anche se tutti noi stiamo già pensando a quando ci confronteremo in pista con i nostri avversari. Quest’anno dobbiamo ripartire da dove c’eravamo fermati nel finale della scorsa stagione, quando eravamo costantemente nelle prime posizioni. Ci aspetta il campionato più impegnativo della storia della Formula 1 e con Charles e Carlos siamo d’accordo: dobbiamo essere più cinici ed efficaci nell’approfittare delle occasioni, cercando di portare a casa punti ad ogni gara e continuando a migliorarci sotto tutti gli aspetti”.

“La presentazione di una nuova Ferrari – racconta Leclerc nel video di lancio – è sempre una sensazione unica. C’era poi anche tanta voglia di vedere il nuovo design. Certo, la macchina è rossa e da quel punto di vista non ci sono sorprese, ma le differenze sul piano dei dettagli mi piacciono molto. Vederla per la prima volta è un’emozione. Vedi qualcosa di nuovo, che non hai mai guidato. Dalle linea alla livrea. Macchine stupende, noi ci godiamo il risultato”.

“Bado solo al 2024, questa rossa è un passo avanti per cercare di lottare per il Mondiale” le parole di Carlos Sainz. Non una stagione semplice, per il pilota spagnolo che sa già di dover lasciare il posto l’anno prossimo per l’arrivo di Lewis Hamilton.

Il video di presentazione della Ferrari SF-24