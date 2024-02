Ferrari: utili record nel 2023. Lewis Hamilton sulla Rossa dal prossimo anno

L’utile netto ha superato per la prima volta il miliardo. Consegnate più di 13 mila vetture. Ma la notizia di giornata è l’arrivo di Lewis Hamilton sul sedile della Ferrari nel 2025. Il titolo vola in Borsa sfiorando il 9%

Grande giornata per la Ferrari. La Casa di Maranello si trova in cima al listino di Piazza Affari guadagnando oltre l’8% (+8,46% alle 16) dopo gli ottimi risultati finanziari ottenuti nel 2023. L’utile netto ha, infatti, superato per la prima volta il miliardo (1,257 miliardi) con una crescita del 34% rispetto al 2022. Il margine annuale dell’ebitda è salito al 38,2%, anche in questo caso un record per la casa di Maranello. I ricavi netti sono pari a 5,97 miliardi, il 17,2% in più dell’anno precedente in aumento del 3,3% rispetto al 2022. Bene i dati anche del quarto trimestre, con la casa automobilistica che ha registrato profitti in aumento del 33%, raggiungendo i 294 milioni di euro, e ricavi in crescita dell’11%, attestandosi a 1,523 miliardi.

Ma la bomba di giornata è un altra e viene dal mondo della Formula Uno: Lewis Hamilton guiderà la Ferrari nel 2025. Mancherebbe solo l’ufficialità ma la notizia, di ora in ora sembra trovare conferme da varie fonti. Il sette volte campione del mondo britannico, che il prossimo anno compirà quarant’anni, dopo una vita da rivale, guiderà finalmente la Rossa più ambita.

Nel 2023 consegnate più di 13 mila vetture

Nel 2023, la Ferrari ha consegnato 13.663 vetture, registrando un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente grazie a un solido portafoglio ordini. Le regioni EMEA e Americhe hanno mostrato incrementi rispettivamente dell’1,8% e del 10,6%, mentre la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno avuto una diminuzione di 62 unità. La regione Resto dell’APAC è rimasta sostanzialmente invariata.

La Ferrari Purosangue e le famiglie 296 e SF90 hanno trainato l’aumento delle consegne durante l’anno. Nel quarto trimestre, sono iniziate le prime consegne della Roma Spider. Le famiglie F8 sono state concluse durante l’anno, mentre la Portofino M si avvicina alla fine del suo ciclo di vita. Le consegne delle Serie Speciali sono aumentate, trainate dalla famiglia 812 Competizione, e le allocazioni della Daytona SP3 sono proseguite secondo i piani. Il portafoglio prodotti del 2023 include undici modelli con motore a combustione interna (ICE) e quattro modelli a motore ibrido, rappresentando rispettivamente il 56% e il 44% delle consegne totali.

Vigna: “Anno di grande successo, nuove ambizioni per il 2024”

“Il 2023 è stato un anno di grande successo, durante il quale abbiamo rafforzato il nostro marchio attraverso una serie di traguardi che si riflettono nei nostri risultati finanziari senza precedenti. Per la prima volta il nostro utile netto, in crescita del 34%, ha superato il miliardo di euro e il margine annuale dell’EBITDA è salito al 38,2% – ha commentato l’Ad Benedetto Vigna – Abbiamo ora davanti a noi un anno molto importante per l’esecuzione del nostro piano industriale, che prosegue con puntualità lungo un percorso accuratamente delineato. I risultati record del 2023, le ambizioni che abbiamo per il 2024 e l’eccezionale visibilità sul nostro portafoglio ordini ci permettono di guardare con rafforzata fiducia alla fascia alta dei target 2026″.

La Ferrari prevede di distribuire circa 800 milioni di euro agli azionisti sotto forma di dividendi e buyback basati sui risultati del 2023. Inoltre, la società ha annunciato che verserà ai dipendenti un premio di rendimento lordo fino a quasi 13.500 euro per ciascuno nel corso di quest’anno, mantenendo invariato l’importo rispetto al 2023.

La guidance 2024 prevede che la Ferrari raggiunga ricavi netti superiori a 6,4 miliardi di euro, un Adjusted EBITDA di almeno 2,45 miliardi di euro e un utile netto adjusted per azione di almeno 7,50 euro.

Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025

La clamorosa notizia di giornata riguarda però la Scuderia Ferrari. Voci sempre più concrete parlano, infatti, di un passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari.

Secondo un’indiscrezione di Autosport, riportata anche dal Corriere della Sera, il campione britannico della Mercedes potrebbe unirsi al Team di Maranello a partire dal 2025. La notizia è stata anche confermata dalla BBC, che ha verificato l’informazione e la ritiene molto probabile. Secondo le fonti della BBC tutti i membri del team Mercedes sono stati convocati per un briefing con il capo Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison per annunciare la partenza di Hamilton.

I primi contatti tra Lewis Hamilton e la Ferrari risalirebbero al 2023, quando ci fu un primo tentativo di John Elkann di portare il campione britannico in rosso. La notizia segue l’annuncio del rinnovo di Charles Leclerc, che è stato posto al centro del progetto presente e futuro della squadra. Hamilton, invece prenderebbe il posto di Carlos Sainz (in scadenza a fine del 2024) sulla quale ci sono voci di interesse da parte di Red Bull e Aston Martin.

Sulla soglia dei 40 anni e dopo una vita da rivale, Hamilton, arriverebbe così a vestire finalmente i colori della Rossa per un (quasi) ultimo tentativo di tornare Campione del Mondo e superare, proprio con la Ferrari, i sette titoli vinti da Michael Schumacher.