Export, Intesa Sanpaolo e Sace ampliano l’offerta

I due gruppi hanno rafforzato gli accordi già esistenti che hanno consentito di finanziare 1,5 miliardi per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Tre i nuovi accordi sottoscritti per lettere di credito e garanzie contrattuali per la partecipazione a gare all’estero, finanziamenti a medio-lungo termine e recupero dei crediti esteri

Intesa Sanpaolo e Sace (Gruppo Cdp) rafforzano la propria partnership sottoscrivendo tre importanti accordi a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Lo comunicano i due gruppi ricordando che “nel solo 2017 la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Sace ha consentito di mobilitare 1,5 miliardi di euro di risorse a supporto dei piani di crescita all’estero

sia di grandi aziende sia di Pmi delle rispettive filiere produttive, in particolare nei

settori oil & gas, shipping, infrastrutture e costruzioni”.

Una collaborazione che oggi, precisa ancora il comunicato, si rafforza grazie alla firma di tre nuovi accordi.

Il primo è un Accordo Quadro di Partecipazione per la condivisione del rischio

che migliorerà l’accesso per le imprese clienti ai prodotti di trade finance tra i più

diffusi nel commercio internazionale. L’intesa, siglata dalla Divisione Corporate e

Investment Banking di Intesa Sanpaolo, consentirà infatti un più agevole

coinvolgimento di Sace nella copertura dei rischi connessi sia alle conferme dei

crediti documentari utilizzate per il pagamento delle forniture all’estero, sia al

rilascio delle garanzie contrattuali a beneficio delle aziende italiane richieste per

l’aggiudicazione e l’esecuzione di commesse internazionali.

Il secondo accordo è stato siglato tra Intesa Sanpaolo e Sace Srv società del

Polo Sace Simest specializzata in servizi di recupero crediti all’estero.

L’alleanza permetterà ai clienti di Intesa Sanpaolo di accedere a condizioni

competitive ai servizi di Sace Srv, che comprendono la gestione delle diverse

fasi dell’attività stragiudiziale e giudiziale per il recupero dei crediti vantati verso

controparti estere. Per facilitare e accompagnare l’offerta del servizio, Intesa

Sanpaolo mette a disposizione la propria capillare rete di filiali in Italia, le proprie

strutture specialistiche dedicate all’internazionalizzazione e un’ampia gamma di

prodotti-servizi che rispondono alle esigenze delle imprese che operano all’estero.

Il terzo accordo consiste nel rinnovo della Convenzione tra Sace e

Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo), che mette a disposizione delle

Pmi nuovi finanziamenti a medio-lungo termine, erogati da Mediocredito e

garantiti da Sace, destinati ad attività d’internazionalizzazione (linea

International+).

I tre accordi “confermano e rafforzano la collaborazione tra le parti

nell’ottica di supporto all’export e pongono le basi per una sempre più stretta

cooperazione nell’offerta di strumenti che accompagnino le imprese italiane nel

loro processo di internazionalizzazione”.