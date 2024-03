Evento online: presentazione del volume “Collezionisti e valore dell’arte in Italia” a cura di Intesa Sanpaolo

Mercoledì 27 marzo alle ore 11.30 verrà presentato con un evento online “Collezionisti e valore dell’arte in Italia – 2024”. di seguito il link per accedere alla presentazione

Trattasi del terzo volume della collana editoriale promossa da Intesa Sanpaolo Private Banking in collaborazione con la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici e la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

La presentazione del volume, con interventi degli autori, potrà essere seguita in streaming sulla pagina dedicata sul sito di Gruppo La ricerca si propone di offire una riflessione specialistica sulla rilevanza del

mercato dell’arte in Italia con un focus specifico su alcune delle attuali tendenze dell’arte moderna e

contemporanea più degne di nota.

I temi affrontati nel volume offriranno uno spunto anche verso il mercato del design ripercorrendo la storia di questo settore, tra i comparti dell’arte più brillanti nel corso del 2023 in costante crescita e di un crescente interesse. Tema altrettanto interessante dal punto di vista normativo, è quello delle opere d’arte vincolate dallo Stato e ai limiti che incontrano nella circolazione al di fuori del territorio nazionale.

Il volume si divide in cinque macro-capitoli:

Il mercato internazionale e italiano 2023 e prospettive 2024;

Il ritratto dei collezionisti italiani nel 2023;

La valutazione dei beni dichiarati di interesse storico-artistico;

Le nuove traiettorie del mercato: dall’arte decorativa al collectible design;

Le collezioni di Intesa Sanpaolo, tra nuove acquisizioni ed esposizioni al pubblico.

Con questa indagine sul mercato e sul valore dell’arte in Italia, Intesa Sanpaolo intende testare un metodo di rilevazione, ottenere dati affidabili e analizzare informazioni inedite riguardanti il collezionismo di arte moderna e contemporanea in Italia. Il volume “Collezionisti e valore dell’arte in Italia – 2024” è la nuova edizione della collana editoriale pubblicata da Edizioni Gallerie d’Italia | Skira.