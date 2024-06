Euro 2024, l’Italia delude e la Svizzera rimanda gli azzurri a casa. La beffa: a Berlino nel 2006 vincemmo il Mondiale ma stavolta non ci porta fortuna

Brutta sconfitta dell’Italia che perde 2-0 con la Svizzera: una partita che costa l’eliminazione agli azzurri. Grande delusione

Azzurri inguardabili e dunque niente da fare. L’Italia perde 2-0 con la Svizzera negli ottavi di finale di Euro 2024 e viene eliminata. I gol? Nel primo tempo al 37′ arriva quello di Freuler, nel secondo al 1′ quello di Vargas.

Che dire? Avrebbe dovuto essere l’Italia della rivoluzione voluta da Luciano Spalletti, e invece la peggior nazionale di questo Europeo si fa travolgere e umiliare da una Svizzera potente, veloce, tatticamente perfetta e che, dopo aver tolto agli azzurri la gioia del Mondiale due anni fa, li butta fuori da un Europeo nel quale erano rimasti solo grazie al gol di Zaccagni all’ultimo secondo con la Croazia.

Italia priva di idee e Berlino stavolta non ci porta fortuna

A condannare un’Italia brutta e priva di idee, nello stadio di Berlino, è un 2-0 della Svizzera firmato dal gol (nel primo tempo) del centrocampista del Bologna Remo Freuler e dal tiro a giro di Vargas a ripresa appena cominciata, tra tante statuine azzurre. Termina così, senza mai aver entusiasmato, il torneo continentale di Donnarumma e compagni che cedono la coppa conquistata a Wembley e tornano a casa con la consapevolezza che ci vorrà molto tempo per rivedere una Nazionale degna della sua storia. Per di più va ricordato che la brutta performance si consuma in un luogo, l’Olympistadion, che aveva regalato soddisfazioni infinite nel 2006 con la Coppa del Mondo vinta da Lippi.

Spalletti: “La responsabilità è la mia”

“C’è la possibilità di costruire qualcosa, ma serve un po’ più di tempo. Io non ne ho avuto moltissimo, se guardiamo ai miei predecessori quasi tutti hanno avuto più partite di me. Qualche partita in più mi poteva aiutare”. Sono le parole pronunciate da Luciano Spalletti nella conferenza stampa seguita alla sconfitta dell’Italia. “A livello di responsabilità, quella è sempre dell’allenatore – ha quindi concluso il ct – Le scelte le ho fatte io. Il presidente Gravina con me si è sempre comportato da professionista serio, e anche in questo caso ci parleremo”.