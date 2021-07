Euro 2020, Italia campione ai rigori: Donnarumma superman

Italia campione d’Europa a Wembley dopo una partita soffertissima contro l’Inghilterra, finita 1 a 1 al termine dei supplementari e risolta ai rigori dove Donnarumma si è letteralmente esaltato

Il cielo di Wembley si colora d’azzurro: il sogno si è avverato e dopo 53 anni l’Italia, sotto gli occhi del Presidente Sergio Mattarella, torna campione d’Europa nello stesso giorno – l’11 luglio – in cui nel 1982 vinse i mondiali. Ha vinto ai rigori, come in semifinale contro la Spagna. Decisivo Gigio Donnarumma, premiato come miglior giocatore del torneo, che ha parato 2 rigori consecutivi su 5 (un terzo è finito sul palo) dopo una partita tiratissima che era finita 1 a 1 al termine dei supplementari.

Dal dischetto hanno fatto centro Berardi, Bonucci e Bernardeschi ma, malgrado gli errori di Belotti e Jorgigho, gli inglesi hanno sbagliato di più fallendo tre penalty e l’Italia ha meritatamente fatto suo l’ambito trofeo.

Per gli azzurri il match era cominciato malissimo perchè dopo due soli minuti l’Inghilterra era andata in vantaggio per un errore di piazzamento di Di Lorenzo che ha permesso a Shaw di sfruttare un cross perfetto di Trippier. Per tutto il primo tempo l’Italia ha sofferto ma nella ripresa la situazione s’è ribaltata e gli azzurri hanno preso in mano la partita pareggiando con Bonucci e sfiorando più volte il raddoppio. Ai supplementari nessuno è riuscito a prevalere e così la sorte è stata ancora una volta affidata ai rigori, dove gli azzurri hanno fatto meglio e soprattutto ha giganteggiato Donnarumma.

L’Italia raccoglie così i frutti del grande lavoro del Ct Mancini che ha cancellato la disfatta di tre anni anni fa quando la Nazionale di Ventura non riuscì nemmeno a qualificarsi per i Mondiali. Ma questa non è solo una vittoria sportiva: è una vittoria che ha un valore simbolico più ampio e che premia la voglia di riscatto di un intero Paese messo duramente alla prova dalla tragedia della pandemia.

Oggi la Nazionale italiana di calcio, insieme al tennista Matteo Berrettini sconfitto con valore nella finale del torneo di Wimbledon, sarà ricevuta al Quirinale e premiata anche dal Presidente della Repubblica Mattarella. Grazie Italia, ci hai regalato una serata storica.