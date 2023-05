Eurizon premiata ai 2023 Lipper Fund Awards Europa: il fondo lussemburghese primo su 28 fondi

Il fondo lussemburghese Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB (controllato da Eurizon al 65%) è stato premiato anche ai 2023 Lipper Fund Award Svizzera, Germania, Austria, Francia e Nordics

Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB è stato premiato come miglior fondo Bond Asia Pacific Local Currency a tre anni ai 2023 Lipper Fund Award Europa, primo su 28 fondi. Il fondo lussemburghese è gestito da Eurizon SLJ Capital LTD, l’asset manager londinese (controllato da Eurizon al 65%) specializzato nei servizi di investimento e consulenza con focus su gestione delle valute e ricerca macroeconomica. Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB è stato premiato anche ai 2023 Lipper Fund Award Svizzera, Germania, Austria, Francia e Nordics.

Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB è un comparto specializzato nell’investimento in obbligazioni denominate in Renmimbi commercializzate sul China Interbank Bond Market e in altri mercati della Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong. Lanciato a febbraio 2018, è diventato in breve tempo uno dei più grandi fondi comuni specializzati su questa asset class al di fuori della Cina, con un patrimonio a fine marzo 2023 di circa 1,2miliardi di euro.

Negli scorsi mesi sono stati premiati anche Eurizon Fund – Absolute Active come miglior fondo ai Lipper Fund Awards Austria nella categoria Absolute Return EUR Low a 10 anni su 17 fondi; ed Epsilon Fund – Euro Bond come miglior fondo ai Lipper Fund Awards Nordics nella categoria Bond EMU Government a 3 anni (su 21 fondi), 5 anni (su 21 fondi) e 10 anni (su 18 fondi).

I commenti dell’ad di Eurizon SLJ Capital LTD

“II mercato obbligazionario cinese offre un’interessante opportunità di investimento nell’attuale contesto di mercato – ha commentato Stephen Li Jen, ad di Eurizon SLJ Capital LTD -. Investiamo in obbligazioni denominate in renmimbi commercializzate sul China Interbank Bond Market e in altri mercati della Repubblica Popolare Cinese e di Hong Kong. Il nostro team di gestione ha una profonda conoscenza dei mercati cinesi in generale e delle obbligazioni governative e corporate in particolare, privilegiando i nomi che presentano un buon livello di liquidità e profili di rischio/rendimento interessanti.” Da più di trent’anni, i Lipper Awards riconoscono i fondi e le società di gestione per la loro performance a tre, cinque e dieci anni, aggiustata per il rischio, rispetto ai loro competitor. Basati sulla metodologia quantitativa e proprietaria di Lipper, i premi riflettono una valutazione indipendente della performance dei fondi.