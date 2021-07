Eurizon: Federica Calvetti nuova responsabile ESG

Dopo Deutsche Bank Federica Calvetti entra a far parte del team ESG & Strategic Activism della Sgr di Intesa Sanpaolo. Eurizon conferma così il suo impegno negli investimenti sostenibili e responsabili

La Direzione Investimenti di Eurizon si tinge di rosa. Dallo scorso 12 luglio 2021, Federica Calvetti è stata nominata Responsabile ESG & Strategic Activism della società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Con una lunga esperienza in ambito internazionale sulle questioni di finanza sostenibile, Federica Calvetti ha ricoperto diversi ruoli in Deutsche Bank dove negli anni ha sviluppato competenze specifiche che l’hanno portata ad assumere la responsabilità sulle tematiche ESG per il mercato del debito con focus sulla clientela corporate. Inoltre, ha partecipato ai gruppi di lavoro di International Capital Markets Association (ICMA) su strumenti di debito Sustainability-Linked e alla Task Force creata della UK Oil&Gas Authority in materia di trasparenza e reportistica per gli investitori.

Federica Calvetti – si legge in una nota – entra in Eurizon rafforzando il team ESG & Strategic Activism composto da professionisti con consolidate conoscenze sui temi ambientali, sociali e di governance e che da anni promuovono le istanze e la visione della società a livello internazionale. L’attività svolta da questa unità si integra con le expertise sviluppate dai diversi team di gestione che hanno un focus specifico sugli investimenti ESG sia in ambito azionario che obbligazionario.

La Sgr di Intesa Sanpaolo conferma così il suo impegno negli investimenti sostenibili e responsabili, con 25 anni di attività nella creazione di prodotti dedicati e promozione di regole e comportamenti ESG. Dal lancio dei primi fondi etici nel 1996, ha arricchito nel tempo la sua gamma d’offerta con fondi specializzati sulla sostenibilità e integrato i fattori ESG nel processo d’investimento complessivo. La gamma d’offerta di Eurizon, all’introduzione della normativa SFDR a marzo 2021, annoverava 123 fondi art.8 o art. 9 su un totale di 640 che corrispondono al 41% delle masse dei fondi gestiti dalla società.