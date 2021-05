Eurizon compra nuova gestione portafogli d’investimento

La Sgr del gruppo Intesa ha acquisito il servizio di gestione di portafogli d’investimento di FinanzaSud Sim, controllata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa

Eurizon, la Sgr di Intesa Sanpaolo, ha acquisito dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa il servizio di gestione di portafogli di investimento di FinanzaSud Sim, società interamente controllata da Bapr.

Al 31 dicembre 2020, FinSud Sim gestiva asset per circa 430 milioni di euro, di cui poco più di 170 milioni in gestioni di portafogli della clientela della Banca.

“Lo sviluppo di nuove collaborazioni con operatori terzi – ha commentato Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon – rappresenta una leva importante per il consolidamento della nostra posizione nel settore in Italia”.

Saverio Continella, direttore generale di Bapr, ha spiegato che “la conclusione di questa operazione, per un lato completa il processo di razionalizzazione dei costi e di efficientamento organizzativo all’interno del Gruppo, e, per l’altro, è ulteriore volano per proseguire gli investimenti volti a rafforzare il posizionamento strategico prospettico”.