Essilux: gli occhiali acustici Nuance Audio arrivano negli Stati Uniti e in Italia. Ecco quando e prezzo

EssilorLuxottica ha ottenuto l’autorizzazione Fda per i Nuance Audio Glasses, occhiali che combinano correzione visiva e supporto uditivo. Saranno in vendita negli Stati Uniti e in Italia entro marzo. Titolo in calo a Parigi

I Nuance Audio Glasses, gli occhiali acustici rivoluzionari di EssilorLuxottica, sono pronti a fare il loro debutto in Italia. Grazie all’autorizzazione della Food and Drug Administration (Fda) americana, i dispositivi saranno presto disponibili negli Stati Uniti senza necessità di prescrizione medica, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione della tecnologia indossabile e nella lotta alla perdita dell’udito. Inoltre, il software che gestisce questi occhiali è il primo ad essere certificato dalla Fda come Software as a Medical Device, un traguardo fondamentale nel campo della salute digitale.

“Due anni fa, ci siamo posti l’obiettivo di creare un occhiale unico nel suo genere, capace di cambiare il modo in cui le persone vedono e sentono,” ha dichiarato Francesco Milleri, presidente e ceo di Essilux. “Non si trattava solo di combinare due dispositivi medici, ma di sviluppare una nuova generazione di smart glasses per migliorare i sensi su cui contiamo di più.”

Nonostante la notizia positiva, il titolo Essilux registra una lieve flessione dello 0,6% alla Borsa di Parigi, attestandosi a 262,9 euro.

Nuance Audio di Essilux: cosa sono e come funzionano

I Nuance Audio Glasses non sono semplici occhiali, ma una vera e propria rivoluzione tecnologica. Grazie a speaker, microfoni e sensori integrati nelle aste e a un software che amplifica i suoni in base alla direzione dello sguardo, il dispositivo consente agli utenti di vedere e sentire meglio, senza l’ingombro degli apparecchi acustici tradizionali.

Il colosso italo-francese ha sviluppato i Nuance Audio grazie alla collaborazione con una startup israeliana specializzata in dispositivi acustici, che è stata successivamente acquisita dal gruppo. Questo investimento si inserisce nella strategia dell’azienda di consolidare la sua posizione anche nel settore MedTech.

Occhiali acustici Nuance Audio: quando e dove saranno disponibili?

EssilorLuxottica lancerà i Nuance Audio negli Usa entro il primo trimestre del 2025, con un prezzo al pubblico stimato intorno ai 1.000 dollari. La distribuzione inizierà nei 3.800 negozi di ottica del gruppo presenti sul territorio americano.

Oltre alla disponibilità negli Stati Uniti, il dispositivo ha ottenuto la marcatura CE secondo il regolamento europeo sui dispositivi medici e la certificazione ISO Quality Management System per gli apparecchi acustici, consentendo la sua distribuzione anche in Europa. Entro marzo, gli occhiali saranno disponibili in Italia e nei mesi successivi arriveranno in altri mercati europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito. Essilux distribuirà i Nuance Audio non solo attraverso la propria rete di negozi retail, ma anche tramite i canali tradizionali di hearing care e ottici, rendendo il prodotto accessibile a un pubblico più ampio.

Apparecchi acustici: un mercato miliardario da conquistare

Il potenziale di mercato per i Nuance Audio è enorme. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), 1,6 miliardi di persone nel mondo soffrono oggi di perdita dell’udito, una cifra destinata a salire a 2,5 miliardi entro il 2050. Di questi, circa 2 miliardi presenteranno disturbi lievi o moderati, rappresentando un’opportunità di mercato stimata in circa 20 miliardi di dollari.

Occhiali intelligenti: la partnership con Meta

Oltre ai Nuance Audio, Essilux sta portando avanti un’altra importante linea di innovazione: gli occhiali intelligenti in collaborazione con Meta. Dopo il successo dei Ray-Ban Stories lanciati nel 2021, i due colossi stanno lavorando a una nuova generazione di smart glasses a marchio Oakley.

La partnership decennale con Meta prevede non solo lo sviluppo congiunto di dispositivi, ma anche la possibilità che il colosso di Mark Zuckerberg acquisisca fino al 5% del capitale di EssilorLuxottica.