EssilorLuxottica: un 2022 da record per fatturato e utile. Il dividendo salirà del 29,9%

La multinazionale italo-francese attiva nel campo dell’eyewear ha registrato un fatturato in crescita del 13,9% a cambi correnti. Il dividendo verrà proposto a 3,23 euro ad azione

EssilorLuxottica ha chiuso il 2022 con un fatturato, un utile operativo e utile netto a livelli record il che ha consentito alla società di proporre un dividendo accresciuto di un terzo rispetto all’anno precedente. La multinazionale italo-francese attiva nel campo dell’eyewear, ha archiviato i conti 2022 con una crescita record del fatturato a 24,5 miliardi di euro, in crescita del 7,5% a cambi costanti o del 13,9% a cambi correnti, rispetto al pro forma 2021. L’utile netto di gruppo adjusted è salito del 15,4% a cambi costanti a 2,86 miliardi dopo un utile operativo di 4,115 miliardi, si legge in una nota, rappresentando l’11,7% del fatturato.

Conti record: il dividendo sale a 3,23 euro ad azione

“Nel 2022 EssilorLuxottica ha visto un altro anno di crescita dei ricavi e di espansione dei margini, grazie all’efficace esecuzione della sua visione strategica e al percorso di integrazione, in linea con la sua roadmap finanziaria a lungo termine”, spiega la relazione di bilancio del gruppo. All’assemblea dei soci verrà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 3,23 euro per azione, in aumento del 29% rispetto al 2021. La nota del gruppo ricorda che ‘a causa della struttura del bilancio consolidato 2021, che include i risultati di GrandVision nonche’ gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dell’acquisizione solo per il secondo semestre dell’anno, il management ha ritenuto rilevante presentare la performance della societa’ nel 2022 rispetto all’informazione pro forma 2021. Inoltre, per consentire la comparabilita’ con l’outlook di lungo periodo, il gruppo presenta misure adjusted’. Le vendite di negozi comparabili risultano in crescita del 7,7% nel 2022, con i negozi ex-GrandVision che hanno sovraperformato a +9,3%.

Quarto trimestre ancora in crescita a ritmo sostenuto

Nel solo quarto trimestre, il fatturato e’ aumentato del 3,9% a cambi costanti, “con un ritmo ancora sostenuto seppur più lento rispetto agli altri trimestri dell’anno, principalmente a causa della difficile base di confronto con quello che era stato il miglior trimestre 2021”, specifica la nota. Sempre nel quarto trimestre, l’EMEA è stata l’area geografica con la migliore performance, con una crescita del 6,2% a cambi costanti, grazie ai buoni risultati di Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e dei paesi scandinavi. In Nord America i ricavi sono aumentati del 2,7% a cambi costanti. I ricavi nell’area Asia-Pacifico e in America Latina sono aumentati del 3,1% e dello 0,6% a cambi costanti.

Nuovo accordo di licenza con gli americani di Target

Giusto questa settimana EssilorLuxottica, ha annunciato il rinnovo dell’accordo di licenza con Target, colosso statunitense del settore retail con oltre 2.000 punti vendita negli Stati Uniti e con Target.com, per la gestione operativa di Target Optical all’interno dei punti vendita Target. L’accordo pluriennale è in vigore dal 12 febbraio 2023. Target Optical, una delle principali insegne di retail ottico negli Stati Uniti, fornisce una gamma completa di servizi per la cura della vista a più di 1,5 milioni di consumatori ogni anno. Target Optical conta oggi più di 560 punti vendita negli Stati Uniti, oltre all’offerta e-commerce.