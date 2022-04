EssilorLuxottica: Ray-Ban e Oakley spingono i conti. Ricavi +38% nel primo trimestre, a 5,6 miliardi

Il gruppo ha registrato una forte crescita nella categoria vista, guidata dalla performance del portafoglio di lenti di marca, con i brand Ray-Ban e Oakley in rialzo a doppia cifra

EssilorLuxottica chiude il primo trimestre 2022 con ricavi consolidati pari a 5,607 miliardi di euro, in rialzo del 38,1% su base annua (+33,1% a cambi costanti). Il fatturato comparabile, che riflette la performance derivante dall’acquisizione di GrandVision, è cresciuto dell’11,5% a cambi costanti e del 15,7% a cambi correnti.

Nel dettaglio, il colosso dell’occhialeria ha realizzato una crescita del 17,1%, a 2,054 miliardi in Emea (+18% a cambi costanti), del 7,3% a 685 milioni in Asia Pacifico (+3,1% a cambi costanti), del 27,8% a 302 milioni in America Latina (+21,2% a cambi costanti) e del 15,8% a 2,565 miliardi in Nord America (+7,8% a cambi costanti).

In generale, il gruppo fa sapere di aver registrato una forte crescita nella categoria vista, guidata dalla performance del portafoglio di lenti di marca, con i brand Ray-Ban e Oakley in rialzo a doppia cifra.

“Siamo molto soddisfatti di questo inizio d’anno che vede una solida performance in tutte le aree geografiche e in tutte le divisioni – scrivono in una nota congiunta l’amministratore delegato, Francesco Milleri, e il suo vice, Paul du Saillant – È un bel momento per EssilorLuxottica, con una stagione sole importante alle porte, una domanda sostenuta di marchi di lusso e prodotti innovativi come Stellest che stanno ridefinendo le possibilità nel campo della vista per tante persone. L’integrazione di GrandVision, che procede a passo spedito, rappresenta un’altra tappa significativa nella definizione di una ‘network company’ verticalmente integrata e impegnata a far crescere il settore a vantaggio di tutti”.

EssilorLuxottica “ha raccolto 4 milioni di euro per aiutare le persone colpite dalla situazione in Ucraina – proseguono i due manager – e fornito supporto diretto ai nostri colleghi e alle loro famiglie nel paese. Il nostro contributo, con le donazioni da 10.000 dipendenti raddoppiate da EssilorLuxottica e il contributo di un milione della Fondazione Leonardo Del Vecchio, sosterrà importanti organizzazioni umanitarie impegnate sul campo”.