Esodo di Ferragosto, sabato 12 agosto da bollino nero: le previsioni del traffico

Il secondo fine settimana di agosto si preannuncia critico per il traffico legato alle partenze per il ponte di Ferragosto: ecco il calendario dei bollini

Il traffico sulle autostrade italiane si fa intenso per le partenze del ponte di Ferragosto. Sono già diversi gli italiani che hanno potuto godere delle ferie, ma tanti altri stanno preparando le valigie e altri ancora rientreranno dalle vacanze. Autostrade per l’Italia ha diramato il calendario dei bollini (neri, rossi e gialli) per coloro che dovranno spostarsi in macchina. Come di consueto, le più frequentate saranno le direttrici di collegamento tra Nord e Sud, quindi la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, per il traffico che potrebbe essere più intenso del solito. Si ricorda che è previsto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, con massa superiore alle 7,5 tonnellate nella giornata di venerdì dalle ore 16 alle ore 22, nella giornata di sabato dalle ore 8 alle ore 22 e nelle giornate festive di domenica 13 e di martedì 15 agosto dalle ore 7 alle ore 22.

Previsioni traffico sabato 12 e domenica 13 agosto

Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia sabato 12 agosto si prospetta critico, con bollino nero alla mattina e rosso al pomeriggio in direzione delle principali località turistiche. La situazione tornerà alla normalità verso sera, con traffico regolare (bollino verde). Chi ritorna a casa, invece, deve aspettarsi code e rallentamenti soprattutto nel pomeriggio (bollino rosso), dopo una mattina da bollino giallo.

Anche per domenica 13 agosto il traffico sarà da bollino rosso al mattino lungo le direttrici italiani: sia per chi va in vacanza, sia per chi rientra dalle località turistiche. Situazione che tenderà a migliorare al pomeriggio (bollino giallo) e sicuramente la notte (bollino verde).

Le strade più affollate

La maggiore concentrazione di auto riguarderà i principali itinerari turistici al Sud: quindi, la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, insieme alla SS7 Appia; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Infine, al Nord, i Raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.