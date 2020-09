Erg, green bond da mezzo miliardo va a ruba

Il gruppo ligure ha piazzato un’obbligazione verde con scadenza a 7 anni: gli ordini hanno raggiunto i 3 miliardi di euro.

E’ decisamente il momento dei green bond. Gli investimenti finanziari in progetti sostenibili sono sempre più richiesti, e lo dimostra anche l’ultimo collocamento effettuato da Erg, la società ligure delle energie rinnovabili che la sostenibilità ormai ce l’ha nel core business e che ha lanciato un obbligazione verde da 500 milioni con scadenza a 7 anni. L’accoglienza è stata talmente calda che la domanda ha sestuplicato l’offerta, raggiungendo 3 miliardi di euro di ordini. Grazie proprio alla ottima domanda, le indicazioni di rendimento sono state fissate a 95 punti base sul tasso midswap, dopo le prime indicazioni in area 135 punti poi riviste in area 105 punti.

Per questo green bond Erg ha scelto come joint bookrunner Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, Mediobanca e Unicredit. Bnp Paribas e Credit Agricole sono anche i green structuring advisor. Lo scorso 31 luglio il cda del gruppo genovese aveva autorizzato l’emissione, entro il 1° luglio 2021, a valere sul proprio programma Euro Medium Term Notes (l’importo massimo complessivo è stato aumentato a 2 miliardi di euro), di uno o più prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, che potranno anche qualificarsi come green bond, con un taglio minimo pari a 100.000 euro e un controvalore complessivo nominale fino a un massimo di 500 milioni di euro, da collocare presso investitori istituzionali qualificati e quotare presso la Borsa del Lussemburgo.