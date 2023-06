Erg entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network e il logo illumina Times Square 

Per celebrare l’iniziativa, il logo di Erg è stato proiettato sulla Nasdaq Tower di Times Square nel cuore di Manhattan, luogo simbolo della città di New York

Erg entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma sulla finanza sostenibile gestita da Nasdaq che riunisce investitori, emittenti, banche di investimento e organizzazioni specialistiche. Per celebrare l’iniziativa, il logo di Erg è stato proiettato sulla Nasdaq Tower di Times Square nel cuore di Manhattan, simbolo della città di New York. Guardando il titolo a Milano Erg cede lo 0,44% a 26,94 euro per azione.

Aderendo al Nasdaq Sustainable Bond Network, la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, amplierà ulteriormente la platea di potenziali investitori internazionali, in particolare quelli più sensibili alle tematiche ESG. Il network fornisce informazioni finanziarie e dati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle società quotate e rappresenta un punto di riferimento strategico per la selezione ed il monitoraggio degli investimenti sostenibili.

L’impegno di Erg nella finanza sostenibile

L’ingresso nel Sustainable Bond Network, spiega una nota, è un importante riconoscimento dell’impegno di Erg nella finanza sostenibile, attraverso una strategia finanziaria che accompagna i programmi di sviluppo del Gruppo contenuti nel Piano Industriale e che si pone l’obiettivo di raggiungere almeno il 90% dei finanziamenti al 2026 classificati come “Sustainable Funding”. Inoltre, il gruppo ha emesso dal 2019 ad oggi tre green bond, per un totale di 1,6 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2022, la raccolta “sostenibile” di Erg risulta pari a circa 1,8 miliardi di euro, e rappresenta l’88% dell’indebitamento lordo del Gruppo. Recentemente, il gruppo industriale genovese ha messo a disposizione del pubblico il Green Bond Report 2022, relativo ai due prestiti obbligazionari emessi a settembre 2020 e settembre 2021, i cui proventi al 31 dicembre 2022 risultano interamente allocati.