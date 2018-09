Eni: Versalis compra le aziende “bio” di Mossi & Ghisolfi

FIRSTonline | 26 settembre 2018, 16:19

Secondo la Corte Costituzionale, la parte della norma che prevede un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore (due mensilità di indennizzo per ogni anno trascorso al lavoro), è illegittima e in contrasto con due articoli della Costituzione.