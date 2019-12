Enel X e Related: maxi sistema di accumulo energia a New York

La controllata di Enel ha annunciato il lancio del più grande sistema di accumulo di energia a batterie di New York, un impianto da 4,8 MW e 16,4 MWh

Enel X, insieme alla società immobiliare Related Companies hanno annunciato il lancio del più grande sistema di accumulo di energia a batterie di New York. L’impianto di storage “in front of the meter” da 4,8 MW/16,4 MWh si trova al Gateway Center di Related a East New York, Brooklyn e servirà a supportare la rete locale della società elettrica di New York, Con Edison, nei periodi di picco della domanda, contribuendo a garantire un servizio affidabile.

“New York è un mercato complesso e densamente popolato in continua crescita che richiede tecnologie innovative per affrontare sfide energetiche sempre nuove. I sistemi di stoccaggio come questo rappresentano uno degli strumenti fondamentali per aiutare a risolvere queste sfide potenziando la flessibilità e la stabilità dei sistemi energetici”, ha commentato Francesco Venturini, Responsabile di Enel X. “Enel X lavora al fianco di clienti e partner per offrire soluzioni adatte alle loro specifiche esigenze con l’obiettivo di generare valore per i clienti, apportando beneficio anche alla rete.”

Enel X è stata selezionata da Con Edison nell’ambito del programma Brooklyn-Queens Neighborhood della società elettrica newyorkese.

“Soluzioni sostenibili che soddisfino la crescente domanda di energia nei grandi mercati urbani come quello della città di New York, beneficiando al contempo le comunità locali, rivestono un’importanza sempre più crescente”, ha dichiarato Luke Falk, vice presidente di Related Companies. “Abbiamo compreso l’opportunità di un impianto di stoccaggio on site e siamo lieti di aver potuto collaborare con Enel X per realizzare una soluzione energetica pulita che migliorerà l’affidabilità energetica nella comunità.”