Enel lancia “Train the Brain”: programma di welfare per prevenire i deficit cognitivi dell’invecchiamento

L’iniziativa, in collaborazione con la Fondazione Igea, si rivolge a tutti i dipendenti over 45. Il progetto offre incontri individuali gratuiti con neuropsicologi per valutare le abilità cognitive e fornire indicazioni su ulteriori esami. Train the Brain si inserisce in un ampio pacchetto di misure di welfare aziendale già offerte da Enel

Enel ha lanciato il progetto “Train the Brain“, in collaborazione con la Fondazione Igea Onlus, con l’obiettivo di promuovere la salute cognitiva e psicologica dei dipendenti. Il progetto mira a prevenire i deficit cognitivi legati all’invecchiamento, considerando l’importanza di affrontare i cambiamenti demografici e migliorare la qualità della vita delle persone. In un’epoca in cui l’età media della popolazione sta aumentando, diventa sempre più cruciale implementare programmi di assistenza sanitaria che contrastino il declino cognitivo.

A chi si rivolge Train The Brain

Train the Brain è un programma rivolto ai dipendenti over 45 che offre incontri individuali gratuiti con neuropsicologi per valutare le abilità cognitive. In caso di deficit rilevati, vengono fornite indicazioni su ulteriori esami da effettuare. Nella fase pilota, 300 colleghi hanno già partecipato, mentre il giorno del lancio più di 1200 hanno manifestato interesse. La Fondazione IGEA, con esperienza nella prevenzione dei deficit cognitivi, collabora al progetto individuando specialisti qualificati.

Progetto parte delle misure di welfare di Enel

Train the Brain fa parte di un ampio pacchetto di misure di welfare avviate da Enel per promuovere il benessere e la salute dei lavoratori. Tra le agevolazioni offerte gratuitamente a tutti i dipendenti Enel e ai loro familiari, ci sono servizi di supporto psicologico e consulenza alimentare, oltre alla possibilità di iscriversi alle palestre del circuito Gympass in tutta Italia. Circa 3500 dipendenti italiani hanno già usufruito di queste agevolazioni, dimostrando un crescente apprezzamento per le iniziative di welfare aziendale.