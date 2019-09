Enel GP: impianto eolico oltre il circolo polare artico

Un impianto da 201 MW di capacità installata su cui la controllata di Enel investirà complessivamente 273 milioni di euro.

Il più grande parco eolico oltre il circolo polare artico. Lo sta costruendo Enel Green Power a Kolskaya, nella regione russa di Murmansk. Sarà un impianto da 201 MW di capacità installata su cui la controllata di Enel investirà complessivamente 273 milioni di euro.

“Kolskaya è il nostro impianto più settentrionale, parte di un portafoglio globale che si estende da oltre il Circolo Polare Artico alle aree più meridionali dell’Africa e abbraccia il mondo da est a ovest, dall’Australia alla parte più occidentale degli Stati Uniti, nelle più diverse e sfidanti condizioni climatiche” ha commentato Antonio Cammisecra, Responsabile di Enel Green Power. “Con l’apertura del secondo cantiere in Russia, facciamo un altro passo verso il rafforzamento del nostro portafoglio di rinnovabili nel Paese. In prospettiva, ci impegneremo a cercare attivamente nuove opportunità per le rinnovabili in Russia, continuando nel contempo a sviluppare e costruire i progetti attuali, rafforzando e valorizzando la nostra presenza e competenza nell’area con l’obiettivo di costruire una presenza low-carbon nel Paese.”