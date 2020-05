Enel Gp connette in rete 3 parchi eolici in Nord America

Le connessioni riguardano il parco di High Lonesone (Texas) e l’impianto di Riverview e la Fase 2 di Castle Rock Ridge – Il ceo Cammisecra “Nel I trimestre completati impianti per oltre 400 MW”

Enel Green Power North America, controllata di Enel, ha connesso alla rete tre parchi eolici, uno dei quali, quello di High Lonesome situato nelle contee di Upton e Crockett in Texas, ha consentito l’aumento della capacità del più grande parco eolico in esercizio presente nel portafoglio globale di rinnovabili del Gruppo a 500 MW. Le altre due connessioni riguardano i due impianti eolici di Riverview, da 105 MW, e la Fase 2 di Castle Rock Ridge, da 29,4 MW, situati ad Alberta in Canada.

“La connessione in rete di questi tre nuovi parchi eolici è un’ulteriore dimostrazione del fatto che Enel mantiene il proprio impegno finalizzato alla crescita del portafoglio globale di rinnovabili”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, Ceo di Enel Green Power. “Tale impegno è stato altresì evidenziato, nel corso del primo trimestre dell’esercizio, dal completamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili per oltre 400 MW in tutto il mondo, che hanno consentito a queste ultime di superare ampiamente la generazione convenzionale del nostro portafoglio in termini di capacità e di produzione. Dando priorità alla salute e alla sicurezza, in futuro continueremo a generare nuovo valore sostenibile in tutto il mondo grazie alla nostra energia a zero emissioni, in linea con il Piano strategico di Gruppo”.

Per il parco di High Lonesome, Enel Green Power North America ha investito 720 milioni di dollari. L’impianto genererà circa 1,9 TWh all’anno, evitando l’emissione di oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO 2, e sarà potenziato dagli ulteriori 50 MW appena connessi alla rete grazie a un accordo per la fornitura di energia rinnovabile (Power Purchase Agreement, PPA) della durata di 12 anni.

L’investimento totale sulla Fase 2 di Castle Rock Ridge e Riverview supera invece i 210 milioni di dollari canadesi. Gli impianti forniranno l’energia prodotta e i relativi crediti da rinnovabili al gestore del sistema elettrico della Provincia, Alberta Electric System Operator (“AESO”) in base a due accordi della durata di 20 anni aggiudicati nel 2017 a seguito di una gara indetta da AESO.