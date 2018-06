Enel diventa leader delle rinnovabili in Perù

Con l’apertura del più grande parco eolico del Paese il gruppo elettrico guidato da Francesco Starace diventa il leader assoluto delle energie rinnovabili in Perù

Enel si è aggiudicata una posizione di primo piano come produttore di energia proveniente da fonti rinnovabili nel più grande parco eolico del Perù Wayra I, che con 132 MW porta la capacità installata del Gruppo nello stato a circa 1,1 GW. Il parco, gestito da Enel Green Power Peru (“EGPP”), controllata locale di Enel, gruppo italiano guidato da Francesco Starace, per il settore delle rinnovabili, si trova a Marcona, nella regione di Ica. La costruzione del parco ha richiesto un investimento di oltre 165 milioni di dollari americani – in linea con quelli previsti nel Piano Strategico del Gruppo -, ed è stato costruito in circa un anno.

“Con l’entrata in esercizio di Wayra I, che segue l’avvio dell’impianto solare Rubì, Enel Green Power ha completato e connesso alla rete circa il 94% della capacità che si è aggiudicata nella quarta asta pubblica per le rinnovabili in Perù, rispettando quindi gli obiettivi e i tempi prefissati e affermandosi quale leader di settore nel Paese. Siamo solo ad un primo passo verso la diffusione delle rinnovabili su larga scala in Perù” ha spiegato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power (EGP), la Divisione Globale delle Energie Rinnovabili di Enel.

L’impianto è composto da 42 turbine eoliche di oltre 3 MW l’una che dovrebbero essere in grado di produrre circa 600 GWh all’anno, sufficienti a evitare l’emissione in atmosfera di oltre 285 mila tonnellate di CO2 l’anno. L’energia generata dal parco eolico sarà immessa nella rete di trasmissione peruviana (SEIN) attraverso la sottostazione di Poroma, e sarà poi ceduta al Ministero dell’energia e delle miniere del Perù orientato verso un piano di fornitura energetica ventennale.

Il Gruppo Enel è molto presente sul territorio peruviano sostenendo sia le imprese autoctone sia le comunità locali, non solo attraverso Enel Green Power Perù, che gestisce l’impianto solare Rubí (180 MW), a Moquegua, oltre a Wayra I, ma anche attraverso Enel Generación Perú, che gestisce sette impianti idroelettrici per una capacità totale di circa 790 MW. Enel è l’unico operatore in Perù che gestisce impianti rinnovabili di tre diverse tecnologie: idroelettrico, solare ed eolico.