Enel Americas premiata come migliore azienda in Cile

Enel Américas vince il premio come miglior azienda in Cile da ALAS20 (Agenda de Lideres Sustentables 2020), per le sue performance in termini di sostenibilità, governo societario e relazioni con gli investitori.

Enel Americas è stata premiata come migliore azienda in Cile, come ha annunciato oggi ALAS20, un’iniziativa volta a riconoscere le società e le istituzioni che hanno dimostrato eccellenza in Sostenibilità e investimenti responsabili in Paesi del Sud America, come Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù.

ALAS20 è il riconoscimento più grande a cui una società può tendere in America Latina, in quanto viene assegnato solamente a una per Paese. La vincitrice viene selezionata in base ad un processo di valutazione tecnica realizzato da Vigeo Eiris. Solo le aziende che ottengono un posto sul podio possono accedere a tale riconoscimento, secondo le seguenti categorie: Azienda leader nel governo societario, Azienda leader nella sostenibilità e Azienda leader nelle relazioni con gli investitori.

Come affermato dallo stesso Maurizio Bezzeccheri, direttore generale di Enel Américas e direttore del gruppo Enel per l’America Latina: “Siamo orgogliosi di ricevere questo primio perché è importante che il mercato riconosca che la sostenibilità è la parte integrante della nostra attività. Per Enel Américas, sostenibilità, significa, tra le altre cose, creare valore per i nostri azionisti e tutti i nostri stakeholder”.