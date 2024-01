Elon Musk, il suo impero rischia di andare in fumo per l’uso di droghe illegali: in bilico i contratti pubblici

LSD, cocaina, ecstasy, funghi allucinogeni e ketamina sono alcune delle droghe che il magnate sudafricano avrebbe consumato in questi anni. In ballo c’è la stabilità delle sue aziende ma anche delle possibili violazioni delle politiche federali che mettono a rischio i contratti pubblici di Tesla e SpaceX

Nuova bufera per Elon Musk, questa volta accusato di fare un uso eccessivo di droghe. Secondo il Wall Street Journal, Elon Musk avrebbe fatto uso di droghe pesanti e illegali come LSD, cocaina, ecstasy, funghi allucinogeni e ketamina in diverse circostanze negli ultimi anni, utilizzandole come trattamento antidepressivo.

Una situazione che ha messo in allarme dirigenti e membri del consiglio di amministrazione di Tesla e SpaceX preoccupati che questo uso di sostanze stupefacenti da parte del guru sudafricano possa danneggiare non solo la sua salute personale, ma anche l’andamento delle aziende e i miliardi di asset sotto la sua supervisione, oltre a mettere a rischio i contratti pubblici firmati con il governo degli Stati Uniti.

Soprattutto i contratti pubblici sarebbero a rischio perchè l’uso illegale di droghe da parte di Elon Musk rappresenterebbe probabilmente una violazione delle politiche federali, potenzialmente mettendo a repentaglio i miliardi di dollari di contratti governativi di SpaceX.

L’avvocato del magnate, Alex Spiro, ha risposto all’articolo affermando che Musk supera regolarmente test antidroga a sorpresa presso SpaceX senza mai fallirne uno. Spiro ha inoltre affermato che nell’articolo del Wall Street Journal ci sono altri fatti falsi, senza tuttavia specificare quali o fornire correzioni.

Uso continuo di droghe

Elon Musk ha dichiarato di avere una prescrizione per la ketamina, un farmaco psichedelico che usa per combattere la depressione. Nel 2018, Elon Musk ha assunto acidi durante una festa a Los Angeles, l’anno successivo ha fatto uso di funghi allucinogeni in Messico. Sempre nel 2018 ha fumato pubblicamente marijuana durante la sua partecipazione al talk show di Joe Rogan. Nel 2021, invece, ha partecipato a una festa privata a base di ketamina a Miami, sotto la scusa di essere lì per l’esposizione Art Basel.

“Musk è noto per partecipare a feste ed eventi al Burning Man, il festival artistico e musicale del Nevada dove si fa largo uso di droghe, per sfogarsi, secondo quanto riferito da persone a lui vicine” ha dichiarato il WSJ.

Secondo alcune fonti vicine al magnate, il suo utilizzo di droghe, in particolare di ketamina, sarebbe ancora in corso. Musk assumerebbe frequentemente LSD, cocaina, ecstasy e funghi psichedelici durante feste private in varie parti del mondo, nel quale gli ospiti sono tenuti a firmare accordi di non divulgazione o ad accettare di non utilizzare i propri telefoni.

“Espressioni di creatività”

Fino ad ora, amici e collaboratori stretti di Elon Musk, inclusi il fratello Kimbal, hanno giustificato le sue provocazioni e i suoi comportamenti anti-sistema come “espressioni della sua creatività” ma ora il Wall Street Journal solleva l’allarme che la vera causa dei suoi atteggiamenti potrebbe essere collegata all’uso di droghe illegali.

Violazione del Drug-Free Workplace Act

Oltre alla salute di Musk, ci sono rischi significativi associati derivanti dall’abuso di droghe che possono coinvolgere anche la stabilità delle sue aziende. E soprattutto l’uso della ketamina potrebbe costare caro a Musk, facendogli perdere i contratti pubblici firmati con il governo americano.

Il consumo di droghe potrebbe rappresentare una violazione delle politiche federali, mettendo a rischio i miliardi di dollari di contratti governativi di SpaceX. I contratti federali richiedono alle imprese di rispettare il Drug-Free Workplace Act del 1988, che impone ambienti di lavoro privi di droghe come condizione preliminare per ottenere appalti o sovvenzioni federali.

Una possibile violazione di questa legge, come riportato dal Wall Street Journal, potrebbe quindi compromettere i contratti di SpaceX.