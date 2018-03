Elezioni, i media esteri all’unisono: “Vittoria populista, Italia ingovernabile”

I giornali internazionali, più che cercare un vincitore (c’è chi parla dei 5 Stelle, chi di Salvini, chi sceglie definizioni più generiche come “anti-europeisti” o “anti-immigrati”) puntano il dito sull’incertezza che viene fuori dal voto italiano e sul “Hung Parliament”: “Ci vorranno settimane per formare un governo”.

“Le elezioni italiane lasciano il Parlamento in sospeso”. Così ha titolato buona parte dei media stranieri all’indomani del voto italiano: più che esprimere un giudizio o proclamare un vincitore (che poi, a livello di distribuzione dei seggi, effettivamente non c’è), i giornali internazionali hanno piuttosto puntato il focus sull’incertezza, peraltro ampiamente annunciata da una legge elettorale che difficilmente avrebbe garantito a qualcuno la maggioranza assoluta.

Scelgono questa linea soprattutto i giornali francesi e spagnoli, che danno risalto alla notizia in apertura dei propri siti: “Le forze radicali crescono in Italia, in uno scenario senza maggioranza chiara”, titola El Pais. “Populismo contro populismo: il voto di protesta porta l’Italia all’ingovernabilità”, titola El Mundo. “Nessuna maggioranza chiara in Italia, secondo i primi risultati”, titola prudentemente il francese Le Figaro, scegliendo una foto di Berlusconi. Le Monde fa invece questa scelta: “Elezioni legislative in Italia: nessuna maggioranza emerge, i partiti anti-europeisti fanno il pieno di voti”.

Sulla sconfitta dell’europeismo punta anche il New York Times, che dà poco spazio al voto italiano ma sceglie la chiave di lettura del futuro dell’Europa: “In Italia sarà un governo che investirà significativamente di meno nel progetto di un’Europa unita”, con foto di Salvini. “Hung Parliament” apre la Cnn che celebra la sconfitta dell’establishment e titola: “Populist surge in Italy as voters back anti-immigrant, anti-establishment parties”, scegliendo anche in questo caso la foto di Beppe Grillo. “Ci vorranno settimane per formare un governo”, ricorda il giornale statunitense, tornando al tema dell’incertezza.

“Le elezioni italiane sono un altro duro colpo per l’establishment europeo”, scrive invece il Washington Post, che analizza così: “I partiti populisti, una volta marginali, hanno ottenuto quasi la metà dei voti, e un governo stabile non si vede all’orizzonte. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker è avvisato: c’è potenziale caos politico”.

Anche sul fronte britannico, reduci dall’esperienza di Brexit, il tema europeo è particolarmente sentito, anche se in generale sia sui giornali inglesi che su quelli tedeschi la notizia viene posta in secondo piano, dietro alla notte degli Oscar. “Victory for Eurosceptic, populist parties shocks the establishment”, titola il Telegraph in seconda riga, scegliendo una foto di Matteo Salvini. Va più nello specifico il tedesco Frankfurter Allgemeine, che apre anche lui con gli Oscar e poi titola con un asciutto: “Il Movimento 5 Stelle trionfa in Italia”, con foto di Beppe Grillo e Luigi di Maio.

“Gli elettori italiani abbandonano il centro e cavalcano un’onda populista”, scrive il britannico The Guardian. “Elezioni in Italia: grandi successi per i partiti populisti e di estrema destra, ma nessun chiaro vincitore”, è invece il titolo del quotidiano The Independent, secondo il quale l’assenza di una maggioranza di governo richiederà “settimane di colloqui per formare il nuovo esecutivo”. Insomma ciò che sembra preoccupare di più la stampa estera, e probabilmente anche i mercati finanziari, è l’ingovernabilità.