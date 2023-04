Elezioni Friuli Venezia Giulia: Fedriga stravince, centrosinistra sotto il 30% e Terzo polo sotto lo sbarramento

Fedriga ottiene un secondo mandato con oltre il 60% dei voti – Terzo Polo sotto la soglia di sbarramento, affluenza scende al 45,3%

Sarà Fedriga Bis. Questo il risultato delle elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia. Il governatore uscente della Lega, Massimiliano Fedriga, sostenuto anche dagli altri due partiti di centrodestra (Fratelli d’Italia e Forza Italia), ha vinto con oltre il 64,1% dei voti. Il rivale Massimo Moretuzzo, appoggiato dal centrosinistra, vale a dire da Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, si è invece fermato al 28,51%. Seguono, molto distanti, gli altri due contendenti alla poltrona di presidenze della Regione: la candidata no vax Giorgia Tripoli di Insieme liberi è al 4,67% e Alessandro Maran del Terzo polo è fermo al 2,72 per cento. Quest’ultimo non ha quindi superato la soglia di sbarramento del 4%.

Arrivati anche i risultati sulle liste regionali, con la Lega che si conferma primo partito in Friuli Venezia Giulia con il 18,98% ma perde il 16% dei voti rispetto alle ultime regionali del 2018. Cresce invece la Lista Fedriga, che guadagna più dell’11% al 17,5%. Fdi sfiora il primato e raggiunge il 18,18% (+12%), mentre Partito democratico, che invece perde un punto e scende al 16,7%. Forza Italia cala di oltre 5 punti al 6,68%, la lista Moretuzzo si ferma al 6,31. Seguono: lista Azione-Iv-Più Europa 2,76%, M5s 2,46% (-4,6%),

Per quanto riguarda la partecipazione, l’affluenza è al 45,3%, quasi quattro punti e mezzo in meno rispetto al 2018 (49,7%) quando però si votò in un’unica giornata.

I commenti

“La vittoria la dedico a mia moglie, per quello che ha passato in campagna elettorale per la famiglia. Poi la dedico a tutte le persone che mi hanno dato una mano e poi a mio padre, scomparso nel 2021” festeggia Fedriga.

“Il risultato è netto. Sapevamo che era una partita complicata, ce l’abbiamo messa tutta. Ho chiamato Fedriga, gli ho fatto i complimenti e il mio in bocca al lupo per il percorso”, ha fatto sapere sapere Massimo Moretuzzo il candidato del centrosinistra, M5S e Avs.

“Congratulazioni a Massimiliano Fedriga, riconfermato presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Ha lavorato molto bene in questi anni, insieme a tutta la coalizione, e sono certa continuerà a farlo. Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”. ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia”. Così il segretario leghista Matteo Salvini sui social.

“Complimenti a Fedriga, che ha vinto nettamente in Friuli-Venezia Giulia. Ringraziamo Moretuzzo e tutta la coalizione che l’ha sostenuto per l’impegno. Riorganizzeremo insieme un’opposizione centrata sulle proposte politiche. Con pazienza, ma con determinazione”, ha affermato in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Un risultato per noi deludente: purtroppo non si discosta da quello delle altre Regionali. Le elezioni Regionali, per un partito di centro, sono il peggio che può capitare perché la gente tende a votare da un lato o dall’altro. Questo è un grosso problema dell’Italia”, ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un evento elettorale a Treviso, commentando il risultato in Friuli Venezia Giulia. “Fedriga è stato bravo a prendere il voto dell’elettore moderato e a portare il risultato a una cifra molto alta, complimenti a lui – aggiunge -. Mi dispiace per il nostro candidato Alessandro Maran, che è una persona di grandissima qualità e anche un grandissimo conoscitore dell’Europa e del mondo e questo è molto importante per le Regioni italiane di confine. Maran ha fatto una campagna in un mese in elezioni difficilissime, però a lui va veramente tutta la mia stima”.

“Esprimo le più vive congratulazioni al presidente Massimiliano Fedriga per la riconferma alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Dopo la vittoria alle elezioni politiche e quella alle elezioni regionali della Lombardia e del Lazio, il buongoverno del centrodestra si conferma ancora una volta vincente. Quindi: avanti tutta”. Questo quantoscritto sui social dal presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

(Ultimo aggiornamento: ore 8.28 del 4 aprile).