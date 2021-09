Elezioni a Roma: tanti candidati, tantissime liste

I nomi in corsa per il Campidoglio sono ben 22, mentre a contendersi i 48 scranni dell’assemblea sarà una folla di oltre 1.800 corridori – E nelle liste spuntano personaggi memorabili

Le elezioni comunali di Roma 2021 sono già da record. Innanzitutto per il numero dei candidati sindaco: ben 22. Poi per quello degli aspiranti al Consiglio comunale: oltre 1.800 candidati per i 48 scranni dell’Assemblea capitolina. Infine, per il caleidoscopio delle liste: addirittura 39, di cui 20 sostengono i quattro big in corsa per il campidoglio, ossia l’uscente Virginia Raggi (M5S, sei liste), il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri (sette liste), quello del centrodestra Enrico Michetti (altre sei liste) e il leader di Azione, Carlo Calenda (una sola lista civica). Il primo turno è in programma per il 3 e il 4 ottobre, ma, con numeri del genere, il ballottaggio sembra scontato. Il diluvio di liste e di candidati, in realtà, sottintende il meno nobile intento di garantirsi uno zoccolo significativo di preferenze: almeno 70.000 secondo le stime degli osservatori più esperti, legate alla stretta cerchia dei candidati.

Nelle liste di Raggi si ricandida parte del gruppo pentastellato uscente, mentre nella civica collegata ci sono, tra gli altri, l’ex Miss Italia Nadia Bengala e l’ex ministro dei Trasporti del governo Prodi Alessandro Bianchi. A dare una mano alla composizione delle liste è stato un altro ex ministrom Alfonso Pecoraro Scanio.

In difesa di Gualtieri si schiera invece Ubaldo Righetti, ex centrale della Roma di Liedholm, campione d’Italia nel 1982/83. Il suo nome è addirittura al numero due della lista del Pd. Sostengono il candidato di centrosinistra anche le liste di Demos, vicina a Sant’Egidio, quella dei Verdi, il Psi di Bobo Craxi e la formazione a quattro composta da Articolo Uno, Sinistra italiana, Liberare Roma e Sinistra per Roma. Nella lista civica compare anche Angela Melillo, attrice ed ex ballerina del Bagaglino.

Il vero totem del Salone Margherita, Pippo Franco, ha scelto invece di correre nella lista civica di Michetti. Ma il candidato di destra non si fa sorprendere da Gualtieri nemmeno sul fronte calcistico e risponde a Righetti con ben due ex giocatori, che peraltro rispettano la par condicio capitolina: Antonio Di Carlo, ex centrocampista della Roma, e Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio. Non solo: c’è anche il “camerata” Francesco Cuomo, amico del narcos-ultrà Diabolik, uno dei vecchi leader della tifoseria biancoceleste.

Infine, tra i candidati nelle liste di Calenda, a far parlare di sé è stato il 21enne Roman Pastore, già studente della scuola di politica di Renzi.