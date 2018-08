Elettronica e casa, l’Intelligenza Artificiale regina a Berlino

Elettronica di consumo ed elettrodomestici smart al centro dell’IFA di Berlino dove l’Intelliogenza Artificiale è sempre più protagonista: nel bene e nel male

La grande IFA (Internationale Funkausstellung) di Berlino che dal 31 agosto al 5 settembre mette in mostra elettronica di consumo ed elettrodomestici smart, sfodera i consueti big data, con 159mila mq di estensione e 1.805 espositori. Ma qualche problema comincia ad averlo. Non solo perché gli espositori per la prima volta scendono (di poco, dell’1 per cento) ma anche perché l’epoca delle gigantesche kermesse non è più quella di un tempo. Crisi dei consumi, prodotti estremamente simili, condizionamento delle grandi catene retail sui produttori, guerra sanguinosa sui prezzi condotta in dumping dai giganti dell’e-commerce e, infine, costi sempre più insostenibili per l’innovazione. IFA ha così deciso una politica di alleanze con altre fiere per allargare la piattaforma espositiva anche ai trasporti e in particolare l’automotive. Inoltre un’area esterna, IFA NEKT, presso la Postdamer Platz, è dedicata alle start-up. In comune tutti i settori hanno un’integrazione spinta che, ad avviso degli esperti, coinvolge e “travolge” i confini industriali. Tv e elettrodomestici si comandano a voce? Superato: un ologramma sospeso nell’aria con tasti vituali diventa ora il telecomando della casa, dell’auto, dello smartphone. La voce, ovunque ormai vengono resi disponibili assitenti vocali per il dialogo tra utente e cas anche se quasi tutto in inglese. Dall’auto possiamo usare la voce con un innovativo microassistente vocale che consente di inviare comandi agli apparecchi elettronici ed elettrici della casa e dell’ufficio.

I mercati secondo GFK

I mercati mondiali dell’elettronica di consumo sono cresciuti nel 2018 e le vendite a fine anno dovrebbero superare per la prima volta i mille miliardi di dollari americani rispetto ai 976 miliardi del 2017; l’Europa, il Nord America e la Cina valgono circa il 70 per cento del totale dellew vendite. Nel corso di IFA GFK rilascia i dati completi sull’andamento dei diversi mercati, secondo le tipologie dei prodotti. Quanto all’Italia il secondo trimestre del 2018, sempre secondo i dati GFK, sono risultati in arretramento di quasi un punto di percentuale (0,9 per cento per un totale di 4,1 miliardi di euro, una caduta frenata solo dalle vendite in aumento delle Tlc e dei piccoli elettrodomestici). A metà 2018, grazie al buon andamento del primo trimestre, il consuntivo si presenta in salita dell’1,3 per cento ma con trend negativo ormai innestato a partire dall’inizio di marzo.

EISA, l’eccellenza-L’elettronica sforna ormai milioni e milioni di prodotti-copie che si differenziano per l’appartenenza alle diverse fasce di prezzo ma per scegliere qualcosa di speciale c’è un parametro straordinario, i premi EISA (European Imaging and Sound Association), assegnati ogni anno in occasione di IFA da 56 riviste di 25 paesi a tv, fotocamere, apparecchi audio e Tlc-smartphone al massimo livello. Ed è da queste scelte e dalle anticipazioni stampa che abbiamo tratto i primi trend.

La voce e l’Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale (o la cara vecchia fuzzy logic, logica irrazionale umanoide) viene applicata innanzitutto per dare un’estrema facilità di accesso ai contenuti favoriti, con l’integrazione di massa, pure nei frullini, degli assistenti vocali (Google Home e Google Assistant, Alexa Echo di Amazon e altri) e quindi basta parlare al tv, al frigo, all’irrigatore, allo smartphone, per qualsiasi funzionalità. Ma anche per avere news, ricette, l’assistenza on line, la riparazione anche, il riordino dei detersivi….Il trend oggi contraddistingue in particolare le tv di fascia alta, che “accompagnano” l’utente nell’uso scegliendo addirittura secondo i suoi gusti. Un trend sempre più “invasivo” ma abbiamo avuto modo di vedere come i contenuti video siano già – da parte di una multinazionale cinese – modellati e disponibili in base ad una scientifica analisi dei comportamenti, delle abitudini, delle preferenze (anche segrete). Sino all’analisi delle reazioni fisiche durante la visione per individuare bene non solo i gusti ma anche-allarmante- la personalità.

TV già con risoluzione 8K

EISA ha premiato un tv Oled di Samsung della generazione 8K, una risoluzione 16 volte maggiore della attuale Full HD, e questa è ormai la strada maestra dello spettacolo domestico pur mancando i contenuti delle emittenti con questa risoluzione. Samsung ha ampliato la sua gamma di gran design Frame (lo schermo può avere, una volta spento, qualsiasi immagine, diventando un quadro per evitare l’effetto antiestetico del “vuoto-nero”) con altri formati. Premiato anche un mega display MicroLed di LG da ben 175” e sottile meno di 80 mm. Ma vedremo anche l’ennesima anteprima (Samsung per esempio) di un pannello tv flessibile e infrangibile…Mentre LG peraltro integra già tutti i suoi tv nella piattaforma a Intelligenza Artificiale Thin Q.

L’audio del cinema

La nuova Serie C76 di TCL, ha un sistema audio JBL avanzato, composto da speaker frontali a 2 vie, decodifica DTS e tecnologia di elaborazione surround che offre una qualità del suono straordinaria. Al Ces di Las Vegas di gennaio, aveva ricevuto il premio IDG per la “Smart TV dell’Anno con migliore esperienza audio-visiva al mondo”. Tra i premi EISA uno di quelli che ha ricevuto maggiori plausi dai giornalisti delle giurie è un’eccezionale cuffia JBL (da sempre ai vertici), la Endurance Dive, wireless, impermeabile, che anche sott’acqua resta perfettamente aderenti, ed hanno una memoria integrata sino a 200 tracce musicali (1 Giga). Per gli amanti dell’home cinema avvolgente ed emozionante Eisa ha premiato un tv Oled di gamma alta della Philips dotato di un sistema audio eccezionale perché frutto di tecnologie sviluppate con un brandi celebre, Bowers&Wilkins.

La casa è un’eco-sistema

Dall’IoT, e cioè dal singolo elettrodomestico o tv connesso, all’intera gamma di devices connessi, con piattaforme a Intelligenza Artificiale, tra loro connessi e in rete, controllabili e gestibili in remoto. Un’integrazione non solo di singoli apparecchi ma anche di altri impianti domestici, quello della security, dell’home cinema, dell’outdoor fitness…Il sistema operativo di Haier, U+Smart Life che viene presentato a Berlino integrato rispetto alla versione del 2017, riunisce non solo gli elettrodomestici ma ogni impianto domestico. La filosofia è però qualcosa di più del numero di devices connessi perché trasforma ciascuno di questi in un centro di informazione e di intrattenimento (soprattutto il frigo) con funzioni avanzate. La lavasciuga per esempio, grazie al servizio-pulsante Dash di Amazon riordina il detersivo o altri prodotti del lavaggio prima che stia finendo. LG Electronics farà una presentazione scenografica (ripetizione del mega show fatto di recente a Seoul), della sua piattaforma LGThinkQ, con il vertice dell’azienda che evidenziera tra le altre caratteristiche, un’interoperabilità spinta, la sua apertura ad altri sistemi e devices non LG e ai servizi che già operano sull’IA. E il primo climatizzatore al mondo che analizza come microlaboratorio l’aria dell’ambiente in modo rapido per trasformarla in aria salutare secondo le esigenze di ciascuno.

Sottovuoto e connesso, anche il frullino

La corsa all’acquisto dei piccoli elettrodomestici non conosce soste con incrementi in tutto il mondo di vendite e rispetto ai vecchi assordanti devices il panorama è cambiato; gran parte dei robot che “trattano” i cibi li cucinano in autonomia e rispondono alla padrona via smartphone. Ma fanno anche il download di ricette da internet in base alle provviste in frigo. I blender di Krups e Moulinex lavorano addirittura sottovuoto così i frullati, gli omogeneizzati e gli smoothies durano il triplo perchè togliendo l’ossigeno prima della frullata si elimina l’ossidazione. Al posto del robot fracassone, ecco i nuovi Morphy Richards che partono silenziosamente emettendo progressivi brusii né possono essere da meno della lavatrice e del frigo che ldialogano via

App, perchè anche i robot da cucina hanno la loro App per lavorare gli ingredienti secondo le ricette scaricate e interpellare l’utente. Il top però sono i grandi elettrodomestici : Samsung e Haier presentano collezioni di Maiaps da incasso di gran design (Haier addirittura in omaggio dichiarato all’Italia ha chiamato le sue collezioni più belle con la parola Casarte). Il massimo lo raggiunge LG che espone in una cornice spettacolare Signatureun grande armadio asciubiancheria con trattamento anti batterico e antipieghe, molto elegante, che si comanda anche a voce per tutta la famiglia. Su tutti l’italiana Candy che con uno stand scenografico presenterà con un evento speciale la sua casa smart, molto avanti rispetto alle altre, dialogante e raffinatissima.