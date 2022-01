Elettrodomestici, sorpresa: l’Italia è più verde dei tedeschi

In anteprima i risultati dell’indagine Bosch sugli acquisti sostenibili. L’Europa è all’avanguardia ma anche gli americani sono cambiati. Ecco le novità del Ces di Las Vegas, la manifestazione sull’elettronica di consumo leader nel mondo

Clamoroso, l’Italia è diventata prima in Europa per propensione alla sostenibilità, superando addirittura e per la prima volta i tedeschi, secondo un recentissimo sondaggio realizzato dal Gruppo BOSCH (tedesco) che verrà reso noto lunedì 10 gennaio, e condotto su un campione di 1.000 intervistati in 11 Paesi europei. 9 italiani su 10, infatti, si dichiarano disposti a comportarsi in maniera più sostenibile e ben il 90% degli Italiani si informa sulle caratteristiche di sostenibilità prima e durante l’acquisto di un grande elettrodomestico. Inoltre, l’83% degli intervistati ritiene che sia responsabilità dei marchi e delle aziende contribuire per rendere lo stile di vita più sostenibile. Ma è l’intera Europa, sia pure con diverse percentuali di adesione, che ha virato -e la ricerca della BOSCH lo conferma- verso uno stile di vita molto attento agli sprechi, tanto che proprio l’ecosostenibilità e i consumi in acqua, elettricità e gas, sono il primo parametro degli acquisti dei grandi elettrodomestici.

ANCHE IL CES DI LAS VEGAS È GREEN

La pandemia ha avuto il merito di rendere più sensibili alla emergenza ambientale non solo gli europei – i primi al mondo per questo- ma anche gli americani, quelli che da sempre più inquinano e sprecano acqua, energia elettrica e gas. Un cambiamento epocale certificato dal fatto che anche l’edizione 2022 del CES, Consumer Electronics Show di Las Vegas (5-8 gennaio, on line e in presenza) ha inteso promuovere e premiare, con il prestigioso riconoscimento Best of Innovation gli apparecchi green, con una categoria di dedicata proprio ai prodotti ecosostenibili e anche ad un’altra categoria quella degli apparecchi anti batterici, antivirus, specificatamente dedicati per combattere ogni forma di contagio. Un evento, quello di Las Vegas con metà espositori rispetto all’edizione del 2020 e i grandi brand solo in presenza virtuale, che ripropone i consueti trend dei quali francamente se ne potrebbe fare a meno: tv sempre più grandi, home theatre sempre più costosi, smartphone assai simili l’uno all’altro, frighi molto molto capienti, lavatrici inutilmente enormi per famiglie sempre più “mini”, wearable sempre più inutili addirittura con il collare wifi per il cane, sofisticate funzioni audio e video che nemmeno i più raffinati cultori dell’entertainment professionale riescono a percepire e apprezzare….Così, dopo avervi confermato che anche per il 2021 le vendite in tutto il mondo elettronica di consumo e elettrodomestici sono aumentate tra il 10 e il 25 per cento secondo le categorie, abbiamo selezionato i prodotti innovativi premiati, le follie o comunque quei devices che hanno incuriosito.





IL ROBOT TI SPIA

C’è Timberline, la tegola a energia solare che finalmente è possibile inchiodare come le tegole tradizionali e quindi favorire al massimo l’installazione fai da te. C’è la serie di decine e decine di auto a guida autonoma (con visitatori vagamente incuriositi ma mercati gelidi), tanti robot: di quelli per la pulizia ne sono venduti nel 2021 30 milioni circa, una barcata perchè la pulizia e l’igiene insieme alla pigrizia, hanno fatto da driver a questi straordinari automi. Occhio a non fare acquisti incauti: quello-spia con la telecamera pure sorveglia bimbi, gatto e ladri ma è silenziosissimo e si nasconde filmando tutto, ma proprio tutto. Gli altri robot -giocosi, canini, ballerini, badanti, guardie e similmente assai costosi- continuano a fare show nelle fiere ma non nelle vendite. Dopo le tegole, giustamente premiate, un premio anche ad un inquietante Mind-linked Batboth, un sistema, indossabile, che misurando le nostre reazioni ai profumi, individua quello giusto per creare la spuma da bagno o l’eau de toilette personalizzata, ideale. Difficile da piazzare nei negozi di lavatrici, frullini e tv. Aguardio G2, è un dispositivo danese installabile subito in bagno, che riduce del 20 per cento il tempo sotto la doccia con un risparmio notevole. In pratica mentre si è sotto l’acqua, insaponati, si ferma tutto; questo servirà a imparare a non sprecare nè tempo nè acqua. La Parcelle di Agrove è il primo giardino verticale modulare, collegato a 2 app: un’app di monitoraggio per i gestori e un’app di apprendimento per i cittadini; tutto alimentato con pannelli solari. Cearitis ha concepito PIRA, una trappola connessa che protegge le colture dai parassiti diffondendo una sostanza attrattiva naturale per attirare e intrappolare i parassiti portandoli fuori di un’area agricola.

RISPARMIARE, RISPARMIARE

Molto seria e utile sarà l’innovazione di FeraSol, un trattamento rivoluzionario per le acque industriali da trattare costituito da un ossidante molto potente ed ecologico, in una forma stabile e conservabile con un processo brevettato. Potrà sostituire i prodotti chimici tradizionali dannosi per l’ambiente, rendendo il trattamento delle acque più sostenibile e consentendo al contempo il riutilizzo dell’acqua nell’industria. Zuvi Halo è straordinario, è il primo asciugacapelli senza fili che riproduce il sole e il vento per un processo di asciugatura più efficiente e naturale grazie alla nuova tecnologia a luce modulata spaziale ad ampio spettro. Molto efficiente, rispetta i capelli come nessun altro apparecchio. Sempre in tema di capelli, l’Oreal ha messo a punto un distributore sofisticato per realizzare una tintura dei capelli perfetta, calibrata, senza sgocciolii, grazie a una cartuccia con la tonalità scelta tra le 40 disponibili. Uno strumento decisamente utile, portatile, anche per uso domestico. E senza sprechi: quello che avanza, che veniva gettato via, si può poi riusare. Questi i premi del CES 2022 per quanto riguarda device ecosostenibili.

NOVITÀ E QUALCHE FOLLIA

Il monitor Samsung Odyssey Ark da 55“ curvo in verticale, regolabile, basculante, impressionate e coinvolgente. Di nuovo un pc portatile pieghevole, come lo smartphpone. Questa volta a proporlo è la Asus, con il suo Zenbook Fold 17, aperto del tutto misura 17”. Costo? 4mila euro sull’unghia. Niente sconti. E poi il parabrezza a realtà aumentata di AGC e EyeLights che fornisce informazioni virtuali per evitare, per esempio, di investire un ciclista che ancora non si vede bene; o evidenza asperità del terreno da evitare. Smart Dog Collar della start-up francese Inoxia grazie ad una SIM geolocalizza il cane in tempo reale e volendo ne monitora la salute. Sempre francese Lili Light for Life è una lampada che emette flussi luminosi quasi impercettibili che rendono la percezione del testo più precisa per chi ha problemi di dislessia. Per l’agricoltore digitale ecco un trattore della John Deere a guida autonoma, certamente più utile di un’auto-robot; ha un’autonomia sino a 10 ore, 12 telecamere e un sistema di guida GPS molto preciso.

THE BEST IN CUCINA? IL FORNO-CAPPA LG

Sarà la star delle cucine molto belle, molto hi tech, il nuovo forno connesso di LG InstaView Double Oven dotato del prestigioso servizio LG Think Recipe. Il forno, con sopra il piano di cottura, si illumina semplicemente bussando due volte sul vetro proprio come il frigorifero InstaView di grande successo. Nessuna dispersione del calore e rapida occhiata. Molto preciso, molto rapido, è anche in grado di friggere con pochissimo olio, un trend sempre più di moda per evitare diete insipide. E poi Over-the-range, una novità unica: il forno-cappa, un forno a microonde da posizionare al posto della cappa perché, oltre a cucinare, minimizza la emissione dei fumi e degli odori. Il servizio LG ThinkQ Recipe fornisce con una sola App tutti i servizi per ceercare, pianificare, acquistare e cucinare, grazie alla rete di fornitori di LG, che verranno resi noti anche in Italia.