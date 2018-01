Einaudi e Intesa Sanpaolo presentano l’Album Primo Levi

Giulio Einaudi editore e Intesa Sanpaolo organizzano per lunedì 22 gennaio, alle Gallerie d’Italia in piazza della Scala 6, a Milano, la presentazione del volume “ALBUM PRIMO LEVI”, che traccia un particolare ritratto dell’autore nel trentennale della scomparsa, mettendo in risalto gli aspetti più originali delle sue opere e del suo pensiero. L’evento è in programma per le ore 12.

Intervengono: Walter Barberis, Presidente Giulio Einaudi editore; Giovanni Bazoli, Presidente Emerito Intesa Sanpaolo; Michele Coppola, Direttore Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo; Ernesto Ferrero, Presidente Centro Internazionale di Studi Primo Levi; Roberta Mori, Curatrice del libro; Domenico Scarpa, Curatore del libro. Modera Matteo Fabiani, Responsabile Rapporti con i Media Intesa Sanpaolo