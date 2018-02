Efficienza energetica, Estra e Sinapsi insieme per il monitoraggio dei contatori 2.0

Estra opera nel centro Italia come distributore di gas naturale ed energia elettrica, mentre Sinapsi produce dispositivi di monitoraggio. Dalla sinergia importanti benefici per i consumatori finali, capaci di riconoscere il sovrautilizzo e di non incorrere così in spese extra

Estra e Sinapsi hanno lanciato la sperimentazione congiunta dei nuovi contatori intelligenti 2.0 Open Meter, che E-distribuzione sta installando in tutta Italia. Il monitoraggio si concluderà il 30 aprile 2018. L’operazione si inserisce nella tematica, ormai largamente diffusa in tutta Europa, dell’efficienza energetica.

Consumatori consapevoli del proprio livello di consumo sono in grado di ridurre le emissioni e allo stesso tempo risparmiare sulla bolletta finale.

Fra le numerose potenzialità che i contatori offrono, le più importanti sono: avviso acustico di superamento della potenza disponibile (che incentiva i consumatori ad una maggiore attenzione), conoscenza dei propri consumi in tempo reale, futuro accesso a nuovi servizi energetici in ottica smart home e bollette sempre più a misura di cliente.

I nuovi contatori sono in grado di comunicare informazioni ad appositi dispositivi attualmente in fase di test: questo l’oggetto del Monitoraggio chain 2 richiesto dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per la sperimentazione promossa da e-distribuzione.

Ad instaurare per primo la corretta comunicazione con i contatori intelligenti è stato un dispositivo prodotto da Sinapsi e installato presso un cliente di Estra Elettricità Spa, la controllata del gruppo Estra. Si tratta di dispositivi collegati in wi-fi da inserire semplicemente in una presa di corrente, che ricevono dai contatori una serie di informazioni sull’energia consumata. In futuro i dispositivi daranno accesso ad ulteriori informazioni e applicazioni, ad esempio tramite app su cellulare, e permetteranno di usufruire di ulteriori servizi, come una fatturazione su più fasce rispetto a quelle previste ad oggi.

“Siamo un’azienda da sempre dinamica e attenta alle novità nel nostro settore – ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra – e lo stretto legame con i territori che ci contraddistingue come utility è un ulteriore stimolo a impegnarci quotidianamente su temi come la ricerca e innovazione soprattutto quando si parla di ambiente ed efficienza energetica in particolare. Questa sperimentazione, infatti, ha il merito di contribuire a diffondere comportamenti virtuosi tra i consumatori”.

“L’installazione del nuovo smart meter 2.0 per la prima volta nella storia della distribuzione elettrica – ha commentato il Ceo di Sinapsi, Massimo Valerii- fornisce all’utente finale la possibilità di avere conoscenza e consapevolezza dei propri consumi elettrici in tempo reale. Questo è possibile grazie all’utilizzo integrato e congiunto del nuovo contatore elettrico 2G e del Dispositivo Utente fornito da aziende come Sinapsi. La disponibilità del dato di consumo e di superamento delle soglie in tempo reale aprirà la strada a nuove soluzioni applicative nell’ambito dell’efficienza energetica e ad una integrazione vera tra sistemi domotici e contatore elettrico della società di distribuzione”.