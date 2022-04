Edouard Manet: Ritratto di Eva Gonzalès esposto alla National Gallery di Londra

La National Gallery fino al 15 gennaio 2023 ospita il ritratto di Eva Gonzalès di Manet

Nel 2022, la National Gallery vede la mostra Discover Manet and Eva Gonzalès ideata attorno al Ritratto di Eva Gonzalès (1870) di Édouard Manet (1832-1883), la prima mostra nel Regno Unito dedicata a Eva Gonzalès (1849-1883). Il dipinto è stato acquisito da Hugh Lane e considerato all’inizio del XX secolo come il dipinto francese moderno più famoso nel Regno Unito e in Irlanda.

Questa è la prima di una nuova serie di mostre “Discover” nella sala Sunley che mirano a rivelare dipinti famosi attraverso una lente contemporanea. Le mostre esplorano una singola opera da angolazioni inaspettate, gettando nuova luce sui dipinti importanti e amati della collezione. Per iniziare la serie, la mostra si concentra sul “Ritratto di Eva Gonzalès” di Manet, presentando una nuova prospettiva sulle artiste e sulla loro pratica artistica. nella Parigi del XIX secolo e più in generale. La mostra è organizzata con la Hugh Lane Gallery di Dublino e lì si apre prima di approdare a Londra, celebrando l’amicizia e il rinnovato spirito di collaborazione tra le due istituzioni a seguito della nuova partnership siglata nel 2021 sulle 39 opere del Sir Hugh Lane Bequest. Sebbene considerato il padre del modernismo e una figura di spicco per la generazione impressionista, Manet ebbe solo un’allieva formale, Eva Gonzalès. Figlia di un importante scrittore, entrò nello studio di Manet nel 1869, all’età di 22 anni. Al momento della sua morte quattordici anni dopo, dopo il parto, era diventata un’artista affermata a pieno titolo, il suo lavoro veniva regolarmente esposto al Salone. Una sezione importante della mostra presenterà i risultati di una nuova campagna di esame tecnico, indicando che Manet ha riavviato il viso decine di volte. La radiografia rivela parti di un viso precedente che era più tondo, con i riccioli sulla fronte più ravvicinati. Mostra anche, per la prima volta, un vasetto di spazzole sul pavimento che è stato successivamente dipinto in linea con la ricerca di semplificazione e chiarezza del design di Manet. La fluorescenza a raggi X (XRF) ci dice che Manet ha anche rielaborato il vestito, la sedia e l’orientamento del cavalletto. Questi risultati confermano il resoconto che la collega artista Berthe Morisot (1841-1895) ha fornito del progresso del ritratto in un’avvincente serie di lettere a sua sorella. Ciò fornisce informazioni sul famoso e laborioso processo di Manet, in cui era normale raschiare indietro e ridipingere, ma sempre mascherato con gesti spontanei e maneggevolezza.

Edouard Manet, “Eva Gonzalès” 1870

Il Ritratto di Eva Gonzalès diventa una porta d’accesso alla pratica artistica delle donne e alla rappresentazione e auto-presentazione delle artiste nella Parigi del XIX secolo e più in generale. Gli autoritratti dal 18° al 20° secolo saranno uniti a rappresentazioni di donne artiste da parte di uomini per esplorare diverse costruzioni di genere, status e talento. La mostra fornisce anche una finestra sul dialogo artistico permanente di Manet e Gonzalès, approfondendo la complessa miscela di tutoraggio, ammirazione ed emulazione che è alla base della loro amicizia.

La mostra gratuita comprenderà opere di Eva Gonzalès, Elisabeth Louise Vigée Le Brun (1755-1842), Angelica Kauffmann (1741-1807), Berthe Morisot (1841-1895), Alfred Stevens (1823-1906) e Laura Knight (1877) -1970), tra gli altri.

Il programma della mostra TheSunleyRoom è sostenuto dalla BernardSunleyFoundation.