Economia: tra recessione e inflazione cosa preoccupa di più? Domani le Lancette su FIRSTonline

In tempi di guerra preoccupa di più il rischio di recessione o il riaccendersi dell’inflazione? Domani, sabato 7 maggio, rispondono su FIRSTonline Le Lancette dell’economia

Qual è lo stato di salute dell’economia, ora che la pandemia sta allentando la morsa di contagi e decessi? E la nuova piaga umana e sociale, cioè la guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina, come sta condizionando la ripresa? Imprese e famiglie sono state colpite nella voglia di spendere? E hanno iniziato a tirare i remi in barca negli acquisti? Qual è il nuovo pericolo numero uno delle politiche economiche? Evitare una nuova recessione o spegnere i focali di inflazione, che al di là dell’Atlantico sono ormai diventati wild fire? Perché le Banche centrali ne sono preoccupate? Sono in ritardo nell’agire? Quali differenze ci sono tra le condizioni in cui operano FED e BCE? Fin dove saliranno i tassi? Quali sono le conseguenze per i risparmi, le azioni e i tassi di cambio?

Le Lancette dell'economia di maggio rispondono a queste domande e annotano due cambi di paradigma.