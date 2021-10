Il PNRR va in aiuto dei Consorzi irrigui

La riorganizzazione dei sistemi irrigui come scelta strategica per la nuova agricoltura e per i territori. I soldi del PNRR aprono nuovi scenari.

L’economia circolare strutturata dal governo con il PNRR prende anche la strada dei sistemi di irrigazione. “La transizione ecologica non puo’ prescindere da una crescita culturale fatta di nuova consapevolezza sul rapporto fra acqua e territorio” ha detto Francesco Vincenzi, Presidente dell’Anbi, l’Associazione che riunisce i consorzi Acque irrigue presentando la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione. Proprio mentre si tenevano le manifestazioni di valorizzazione dei tragitti dell’acqua in tutta Italia, è arrivata la notizia dal Ministero delle Politiche Agricole di 149 progetti esecutivi per mettere a posto il sistema di veicolazione irrigua. Progetti esecutivi che possono fare affidamento su 1,6 miliardi di euro già disponibili, mentre per i progetti definitivi c’è una minore dotazione: 89 milioni. In questo caso, pero’, gli elaborati presentati sono appena 10.

I progetti fanno tutti capo a Consorzi di Bonifica ed Enti irrigui storicamente presenti nelle Regioni italiane. Una galassia che deve diventare parte attiva non solo nella transizione ecologica ma anche nella riorganizzazione di servizi alle imprese agricole ed agli enti territoriali. Di sicuro sono Enti da sottrarre al pregiudizio di centri di scarsa efficienza. Il sistema italiano è farraginoso. Pero’ puntuale ad ogni cambio di stagione arriva l’allarme sulla difesa del suolo e i rischi correlati. Ci trasciniamo una bassa spesa pubblica che ha trascurato quel governo delle acque essenziale e utile a scopi multipli . E’ un quarto di secolo- lamentano i Consorzi- che non si investe come si dovrebbe sulla protezione dei terreni. L’occasione di un passaggio a nuove modalità di coltivazione agricola di sfruttamento delle risorse naturali non va sprecata.

Secondo stime recenti un piano organico di rivisitazione della rete idraulica inazionale richiede investimenti per oltre 4 miliardi di euro. Il PNRR non arriva a quelle cifre ma la Missione 2 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” sicuramente apre la porta a nuovi scenari. Per ora si tratta di un piano di investimenti per mitigare le emergenze legate ai cambiamenti climatici, e non è poco. Altre azioni necessarie dovranno essere previste a vantaggio dell’agricoltura e dei territori ipotizzando lo sfruttamento delle acque anche per fini energetici. Per stilare la lista dei progetti ammissibili ai finanziamento il Ministero delle Politiche agricole si è affidato ad una piattaforma “dialogante” sia con gli Enti proponenti che con Regioni e Province. Come a dire sappiano tutti dove intervenire e con quali strumenti.