Università di Caserta e Ferrarelle Benefit si alleano per lo sviluppo di un’economia circolare nella captazione e commercializzazione dei prodotti.

L’Università della Campania Luigi Vanvitelli gestirà il Parco di Riardo, a pochi chilometri da Caserta, dove c’è la fonte dell’acqua Ferrarelle. La Ferrarelle Benefit ha firmato un accordo con l’ateneo casertano della durata di cinque anni per la creazione anche di un comitato tecnico-scientifico che lavorerà su sviluppo, ricerca e sperimentazione ecosostenibile. La Società punta verso l’economia circolare e la transizione energetica e digitale. I membri della nuova struttura scientifica cureranno anche dei positioning paper periodici per proposte operative a vantaggio di tutto il gruppo Ferrarelle. La Società è al quarto posto tra le aziende italiane delle acque minerali. Cresciuta negli anni anche nel ramo delle acquisizioni d’azienda attualmente è proprietaria anche dei marchi Vitasnella, Fonte Essenziale, Boario, Natía, Santagata, Roccafina. Nei due stabilimenti di Boario Terme (BS) e Riardo (CE) la qualità dei prodotti è andata via via conquistando i mercati mondiali. Il fatturato del gruppo nel 2021 è stato di 204 milioni di euro con una crescita dell’imbottigliamento del 3,3 %.

Ferrarelle dedicherà più attenzione a dipendenti e consumatori

Un significativo passo verso l’economia circolare la società lo ha già compiuto due anni fa mettendo l’acqua in bottiglie in plastica riciclata al 50%. Il business futuro si svilupperà anche mediante Analisi del Ciclo di Vita (LCA, Life Cycle Assessment) e Dichiarazione Ecologica di Prodotto (EPD, Environmental Product Declaration) in collaborazione con l’Università. Non può esserci vera economia circolare se non si scelgono i materiali, non si ottimizzano gli imballaggi, non si controllano i parametri ambientali in cui avvengono le attività. Una specie di ciclo di Deming della sostenibilità esteso anche ai lavoratori ed ai consumatori. Per questi ultimi, evidentemente, non bastano più le classiche indagini di mercato. Ci vuole qualcosa di più che abbia a che fare con gli impatti ambientali della casa che imbottiglia l’acqua. I lavoratori sono parte del processo circolare di captazione dell’acqua, dell’imbottigliamento e della consegna.

Il Parco naturale della Ferrarelle luogo green

La gestione del patrimonio naturale del Parco di Riardo segna un’accelerazione della vocazione industriale di Ferrarelle verso basse o zero emissioni di carbonio. Gli esperti dell’ateneo controlleranno i sistemi e nei cinque anni di validità del contratto saranno i referenti dell’azienda. “Siamo lieti di collaborare con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, un ateneo d’eccellenza, vicino al territorio ma dal respiro internazionale, così come Ferrarelle” ha detto il Presidente di Ferrarelle Benefit Carlo Pontecorvo. L’intesa firmata è ritenuta un “prestigioso tassello per l’attuazione di una delle mission del nostro ateneo”, ha aggiunto Gianfranco Nicoletti, Rettore Università Vanvitelli che dalla gestione del parco ricaverà un buon ritorno di immagine.