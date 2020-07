Ecobonus 110%, Intesa: “pronti ad acquistare credito d’imposta”

La banca annuncia che, appena il quadro normativo del decreto Rilancio sarà definito, acquisterà il credito d’imposta al 110% dei contribuenti sia in forma diretta sia attraverso la cessione alle aziende

Ecobonus al 110%, parola alle banche. Con una nota diffusa oggi, 15 luglio, Intesa Sanpaolo fa sapere che “metterà a disposizione di privati, condomini e aziende di ogni dimensione soluzioni finanziarie modulari e flessibili, che consentiranno di beneficiare delle norme introdotte dal Decreto Rilancio sull’innalzamento al 110% della detrazione per le spese relative ad interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico”.

La norma, lo ricordiamo, prevede che tutti i contribuenti (non solo gli incapienti, come previsto in precedenza) che effettuano determinate tipologie di lavori edilizi possano contare su una detrazione fiscale del 110% riducendo quindi, le proprie tasse nei successivi 5 anni. Non solo, le nuove regole stabiliscono che i contribuenti abbiano la possibilità di cedere il credito corrispondente all’ecobonus alle banche o alle imprese che realizzano i lavori. Infine, se i clienti optano per lo sconto in fattura, l’impresa titolare dei lavori di ristrutturazione può, a sua volta, cedere il credito a banche e soggetti terzi per un numero illimitato di volte.

In questo contesto, Intesa si impegna ad acquistare il credito d’imposta dei contribuenti “sia nella forma diretta sia attraverso la cessione alle aziende”, specifica la banca, e a proporre soluzioni di finanziamento che “sosterranno il periodo intercorrente tra l’avvio dei lavori e la concretizzazione del credito stesso”. Lo scopo è quello di restituire al sistema la liquidità necessaria per sostenere i lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione in chiave sostenibile, tenendo in piedi un settore, quello edilizio, che vale il 18% del Pil, e di conseguenza tutte le Pmi che operano nel comparto.

“Le nuove soluzioni – speficia ancora Intesa – saranno disponibili non appena sarà stato definito il quadro normativo a seguito della conversione del Decreto Rilancio in legge e all’emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalle norme”.

Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “I nostri clienti possono contare sul nostro sostegno, sin dall’avvio dei lavori di ristrutturazione, grazie alla monetizzazione del credito fiscale, attraverso la cessione del credito. Una misura che ribadisce il nostro ruolo di banca d’Impatto a sostegno del tessuto economico del Paese.”

Mauro Micillo, responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI, ha affermato: “L’iniziativa permette di supportare l’economia reale sia attraverso la collaborazione con le imprese di grandi dimensioni sia attraverso il sostegno diretto alla rete delle numerose PMI impegnate nel settore. Si tratta di un ulteriore tassello che permette di agevolare le attività imprenditoriali e il relativo accesso al credito, in linea con le linee guida strategiche del gruppo Intesa Sanpaolo”.