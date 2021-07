EBay vende azioni Adevinta a Permira: affare da 2,25 miliardi

Il colosso USA dell’e-commerce ha venduto una quota pari al 10,2% della società di annunci online, scendendo al 34% del capitale

Maxi cessione di azioni da parte del colosso Usa dell’e-commerce. Ebay ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Permira per la vendita di 125 milioni di azioni di Adevinta, società norvegese di annunci online, per 2,25 miliardi di dollari, tutti in contanti. In percentuale si tratta di una quota del 10,2% di Adevinta, venduta con uno sconto del 7% rispetto al prezzo medio ponderato per 10 giorni delle azioni al 12 luglio.

In base a quanto annunciato, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, l’affare si concluderà entro la fine dell’anno. Raggiunto il closing, la quota di eBay in Adevinta si ridurrà dal 44 al 34%. Ma c’è di più: eBay ha concesso a Permira un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di circa 10 milioni di azioni aggiuntive allo stesso prezzo, per un corrispettivo di ulteriori 180 milioni di dollari. Se il fondo londinese deciderà di esercitare l’opzione, la quota di eBay in Adevinta scenderà di un’ulteriore 1%.

Da sottolineare che, secondo quanto previsto dall’intesa siglata tra eBay e i regolatori austriaci, il gruppo Usa dovrà sridurre la sua proprietà in Adevinta proprio al 33% al fine di ottenere l’approvazione all’accordo eBay Classifieds Group e Adevinta. “La transazione annunciata oggi con Permira fornisce un chiaro percorso per soddisfare questo impegno, offrendo valore agli azionisti di eBay e introducendo un investitore esperto e di livello mondiale nella base di azionisti di Adevinta”, ha affermato eBay.